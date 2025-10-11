Jonathan David, chi è costui? | Amore già finito con la Juventus. Futuro lontano da Torino

Dopo le fiammate iniziali David s’è spento, la controfigura dell’infallibile cecchino del Lille. Con la Juventus l’amore è già finito.

C’era una volta il cecchino implacabile che, con la maglia del Lille, dava spettacolo in Ligue 1 e si esaltava nelle notti magiche di Champions League. La favola di Jonathan David per ora termina qui, senza neanche il lieto fine.

Un goleador oggetto del desiderio di mezza Europa questa estate, quando tutti sapevano che non avrebbe rinnovato un contratto in scadenza con il Lille. Un talento purissimo capace di garantire un bottino di gol invidiabile a ogni stagione.

I suoi gol da ogni parte del campo, in qualsiasi modo, aveva convinto la Juventus a puntare forte su di lui nell’ultima sessione di mercato. L’arrivo a parametro zero aveva alimentato l’entusiasmo della tifoseria. Le aspettative, come spesso accade nel mondo del calcio, sono state però tradite, e in modo piuttosto repentino e deludente.

Nonostante la fiducia iniziale, il canadese non è riuscito a ripetere in bianconero le prestazioni esaltanti che ne avevano segnato la carriera al Lille, anzi. Il suo impatto con il calcio italiano è stato a dir poco timido, quasi inesistente in termini di incisività e freddezza sotto porta, fatta eccezione per qualche fiammata iniziale.

La scintilla non è scoccata

I numeri attuali sono impietosi e ben lontani da quelli di un tempo. Ci si chiede, insomma: ma chi è davvero questo Jonathan David? Il giocatore spavaldo e letale visto in Ligue 1 sembra essersi smarrito nelle nebbie di Torino, palesando difficoltà evidenti ad inserirsi nei meccanismi della squadra.

Tudor gli ha dato spazio, ma le sue presenze sono state grigie, le occasioni fallite tante, al punto che il suo status da titolare è già in forte discussione, nonostante l’allenatore continui ad alternarlo nel tentativo di sbloccarlo. La pazienza della dirigenza, e in parte anche quella dei tifosi, comincia a scricchiolare pericolosamente.

Primi ammiccamenti

In questi pochi mesi, le scintille attese si sono trasformate in un fuoco di paglia, e l’amore appena sbocciato tra David e la Juventus pare già essere arrivato al capolinea. L’aria che tira alla Continassa è quella di una rottura imminente, con il giocatore che non riesce ad ambientarsi né a trovare la sua dimensione in Serie A. Lo status quo è insostenibile sia per il club, che si aspettava un rendimento immediato, sia per il calciatore, che deve rilanciare la sua carriera.

La situazione, decisamente intricata, non è sfuggita agli occhi attenti degli operatori di mercato internazionali: a sostenere questa clamorosa indiscrezione è Mundo Deportivo, secondo cui l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi starebbe monitorando con grande attenzione la sua evoluzione in maglia bianconera. Anche perché questo David non è certo quello che gonfiava la rete nella Ligue 1 e in Champions League.