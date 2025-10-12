“La Roma prende Lookman” Boom | Un’operazione da fare per gennaio: così anche Gasp si iscrive alla corsa scudetto

Si torna a parlare di Ademola Lookman, ma non in chiave Inter. Sarebbe addirittura la Roma a prendere il nigeriano a gennaio.

Il mercato di gennaio si avvicina e, inaspettatamente, torna in auge un nome che ha infiammato l’estate italiana: Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta sembrava destinato a un futuro lontano da Bergamo, con l’Inter in prima linea per assicurarsi le sue prestazioni.

Le lunghe trattative estive tra i nerazzurri milanesi e quelli bergamaschi non hanno però portato a nulla di concreto, bloccate dalla ferma volontà dell’Atalanta di non privarsi di uno dei suoi talenti migliori, a costo di metterlo fuori rosa.

Nonostante i tentativi e la grande insistenza dell’Inter, la dirigenza orobica ha sempre risposto con un secco no. Lookman, che sarebbe andato di corsa all’Inter, è finito anche fuori rosa per un periodo, prima di essere reintegrato da Juric.

Altrettanto ovvio, però, che la situazione tra Lookman e l’Atalanta non sia più come prima, le parti ma anche i contender sanno che con un affondo deciso, la Dea potrebbe anche cambiare idea al riguardo il futuro del nigeriano.

Come si cambia

In questo contesto di riapertura dei discorsi di mercato, ecco una provocazione destinata a scuotere l’ambiente calcistico, facendolo riflettere. A lanciarla è stato Lele Adani, durante la trasmissione Viva el Futbol.

“E se la Roma prendesse Lookman?“, ha chiesto Adani, trasformando un sogno quasi impossibile in una suggestione da prima pagina. La sua dichiarazione ha immediatamente catalizzato l’attenzione. Una risposta ha spiazzato tutti.

Così la Roma fa paura

La scintilla lanciata da Adani ha trovato terreno fertile in un altro ex interista, nonché suo grande amico: Nicky Ventola, che ha rincarato la dose con un’analisi che ha infuso speranza nei cuori dei tifosi giallorossi. “Secondo me ci proveranno” ha affermato Ventola, alimentando il sogno di vedere Lookman con la maglia romanista addirittura gennaio.

Questa eventuale operazione non sarebbe vista come un semplice acquisto, ma come una mossa capace di cambiare gli equilibri del campionato. Le parole di Ventola sono molto chiare: “Se prende Lookman e si sblocca Ferguson, la Roma può far paura“. La prospettiva di vedere Ademola Lookman trasferirsi alla Roma a gennaio, dunque, non è più solo una fantasia, ma una provocazione con fondamenta suggestive. Un tale scenario modificherebbe le gerarchie attuali della Serie A. Con un Lookman in più, Che Gasperini conosce benissimo tra l’altro, la Roma diventerebbe una pretendente autorevole non solo a uno dei posti che regalano la Champions League. In fondo già adesso è prima in classifica in coabitazione col Napoli.