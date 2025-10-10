Edoardo Bove, ci siamo | La Roma è disponibile: la data del rientro è nota

La luce fuori dal tunnel, il più è fatto: Edoardo Bove vicinissimo a ricevere l’idoneità sportiva per tornare nel calcio giocato.

Sembra ieri, ma è passata quasi un anno. La data maledetta, per Edoardo Bove e per tutto il mondo del calcio, resta quell’1 dicembre 2024. Durante il primo tempo del big match Fiorentina-Inter, il giovane centrocampista romano crollò a terra a causa di un arresto cardiaco che lasciò tutti con il fiato sospeso.

Fu un dramma sportivo e umano di cui si parlò per giorni, temendo il peggio per un talento così brillante. Quell’evento terribile segnò non solo la sua carriera, ma cambiò radicalmente la vita di un ragazzo di poco più di vent’anni. Il pronto intervento dei medici in campo e l’uso del defibrillatore furono cruciali per strapparlo a un destino tragico, salvandogli la vita.

Da quel giorno, però, la sua professione di calciatore si era interrotta bruscamente, lasciando un vuoto in campo e nel cuore dei tifosi della Roma. La risonanza di quel momento drammatico fece il giro del mondo, riaccendendo il dibattito sulla prevenzione e sui controlli sanitari nello sport professionistico.

Nei mesi successivi, Bove ha affrontato un percorso lungo e complesso, tra riabilitazione e una serie infinita di esami medici approfonditi. L’obiettivo primario era stabilire la causa dell’arresto cardiaco e, soprattutto, comprendere se ci fosse un rischio concreto di recidiva nel caso di un ritorno all’attività agonistica.

Speranza e frustrazione

Il cammino è stato segnato da speranza e frustrazione, ma alla fine l’ex centrocampista della Fiorentina vede la luce fuori dal tunnel. La sua situazione medica è stata costantemente monitorata dai migliori specialisti, con l’attenta supervisione del dipartimento medico della Roma, che non l’ha mai abbandonato.

Sebbene il ricordo di quel pomeriggio sia ancora vivo, sembra che il peggio sia ormai alle spalle per il centrocampista. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ritorno in campo di Edoardo Bove non è più una chimera, ma una possibilità concreta e vicina.

Futuro prossimo

Bove starebbe ultimando in queste ore la serie di controlli finali che, se positivi, attesterebbero l’assenza di patologie cardiache che gli impediscano di giocare. La notizia chiave è l’imminente possibilità di ricevere l’idoneità agonistica.

Tuttavia, il rientro non avverrebbe in Italia, dove i protocolli sanitari sono più restrittivi in questi casi delicati, ma all’estero, proprio come accadde a Christian Eriksen dell’Inter. La Roma, comunque, si è dimostrata totalmente disponibile a trattare la sua cessione in prestito o a titolo definitivo a un club estero per restituirgli la sua carriera. Non resta che attendere l’ultimo controllo, ma il countdown è già scattato, per la gioia di tutti.