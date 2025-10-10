Tutti pazzi per Norton Cuffy | Lo vogliono già a gennaio per lo scudetto. Subito il grande balzo

Il difensore del Genoa sta generando un hype pazzesco al mercato. Le big si muovono per Norton Cuffy. Si muove a gennaio.

Sono bastati pochi mesi per stregare tutti. L’esplosione di Brooke Norton-Cuffy in Serie A è tra le sorprese più liete di questa prima parte di stagione, un vero e proprio uragano sulla fascia destra del Genoa.

Arrivato nell’estate 2024 dall’Arsenal, il giovane esterno inglese ha impiegato pochissimo a conquistare la Marassi rossoblù, dimostrando una maturità e una rapidità d’esecuzione che hanno sbalordito gli addetti ai lavori.

Un impatto clamoroso che lo ha già fatto finire sui taccuini dei maggiori club italiani, pronti a darsi battaglia per accaparrarselo. Il suo identikit calcistico parla di un terzino destro moderno, dotato di una velocità palla al piede impressionante e una potenza fisica rara, elementi che gli consentono di coprire l’intera corsia senza affanni.

Oltre alla fase difensiva, dove ha mostrato grande attenzione e un’ottima percentuale di duelli vinti, Norton-Cuffy si distingue per la sua capacità di spingere costantemente e arrivare sul fondo per cross e assist.

L’ambiente ideale

Il suo stile di gioco dinamico lo rende perfetto per i moduli che esaltano il ruolo degli esterni di fascia. La sua crescita è stata esponenziale e costante, anche grazie alle precedenti esperienze in prestito in Championship e League One, che ne hanno forgiato il carattere e la tempra. Al Genoa, l’ambiente ideale per i giovani talenti, ha trovato subito la continuità.

A soli 21 anni, la sensazione è che abbia ancora margini di miglioramento enormi, soprattutto nella gestione della palla in situazioni di pressione. A focalizzare l’attenzione su di lui, con un interesse che è diventato rapidamente qualcosa di più, è la Juventus. Il motivo è molto semplice.

L’asso nella manica

Perché la Signora è in pole per prendere Brooke Norton-Cuffy? Perché l’ha portato in Italia proprio Marco Ottolini, l’indiziato numero uno a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus. Avere un asso nella manica non è un vantaggio da poco. L’obiettivo è accelerare i tempi e tentare il colpo già nella finestra di mercato di gennaio per poter contare sul suo apporto nella corsa scudetto.

Attenzione, però, alla forte concorrenza delle rivali. Il talento di Norton-Cuffy non è sfuggito neppure al Napoli e all’Inter, anch’esse alla ricerca di rinforzi sugli esterni e pronte a inserirsi nella corsa al giocatore. La finestra di gennaio si preannuncia caldissima: il Genoa è chiamato a resistere agli assalti dei top club, oppure a cederlo sì, ma davanti un’offerta congrua.