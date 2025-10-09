Lotito alle strette | Solo così si sblocca il mercato: scelto un big della Lazio costretto a fare le valigie

Gennaio si avvicina, e il presidente Lotito le sta pensando tutto per sbloccare il mercato. Solo così i biancocelesti potranno acquistare.

La verità è sotto gli occhi di tutti. La Lazio è avvolta in una densa coltre di preoccupazione che aleggia sul Centro Sportivo di Formello, con l’avvio della stagione bis di Maurizio Sarri caratterizzato da notevoli difficoltà.

I risultati sul campo non hanno rispecchiato le attese di questa estate, quando si pensava che il ritorno dell’amato allenatore potesse essere la panacea di tutti i mali figli di un’annata, quella precedente, che ha lasciato la Lazio fuori dalle coppe europee.

Sarri non sapeva del mercato bloccato quando è tornato alla Lazio e non ha mai nascosto la sua frustrazione per un organico che ritiene incompleto, diverso dalla sua visione, in disaccordo perfino con Fabiani, braccio destro di Lotito.

Il problema è noto da tempo e si riassume in una questione di bilancio e di indici di liquidità, i famigerati tre indici negativi che impediscono l’operatività in entrata a quelle società che non rispecchiano determinati parametri.

Con le mani legate

Fino a quando la Lazio non riuscirà a rientrare nei parametri imposti dalle normative federali, ogni tentativo di acquisto resterà vano. Con le mani legate impossibile assecondare le richieste di Sarri.

L’unica via d’uscita per rompere questo incantesimo finanziario e dare il via libera al mercato è rappresentata da un’unica, dolorosa mossa.

Una cessione eccellente

Solo un’operazione in uscita di grande portata economica, una cessione eccellente e remunerativa, potrà fornire il “polmone” finanziario necessario. Questo passaggio è cruciale per ristabilire gli equilibri contabili e liberare le risorse per i nuovi innesti tanto desiderati. Così la Lazio è giunta a un bivio: rischiare di compromettere la stagione con una rosa incompleta o sacrificare uno dei suoi elementi di punta. La pressione è forte, così Lotito sembrerebbe aperto alla cessione di uno dei suoi big. Almeno il Messaggero ne è convinto.

Messo alle strette e con gennaio sempre più vicino, Lotito avrebbe stato individuato il sacrificabile: il Taty Castellanos. L’argentino, arrivato con grandi aspettative, non sta sfruttando (complici un po’ troppi infortuni) nemmeno la partenza di Immobile (prima al Besiktas e poi al Bologna), così potrebbe andare all’estero, davanti a una proposta di 30-35 milioni di euro. Una cifra che sbloccherebbe il mercato, aprendo nuovi scenari per la Lazio di Maurizio Sarri.