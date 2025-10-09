Addio Vlahovic, ci siamo | La Juve apre alla cessione: a gennaio finisce la telenovela

Ci guadagnano tutti dalla cessione di Vlahovic: il serbo lotterà per i trofei. La Juventus non lo perderà a zero.

La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus somiglia sempre più a un capitolo destinato a chiudersi, e pure in fretta. Quella che per mesi è stata una semplice voce di corridoio si è trasformata in una vera e propria telenovela di mercato, dettata da ragioni che sono tanto economiche quanto tecnico-tattiche.

Lo hanno capito tutti che questo status quo è diventato insostenibile, nuove a tutti: al giocatore, all’allenatore, al club. L’elemento di maggiore attrito ovviamente è il suo ingaggio, quest’anno da 12 milioni di euro. Un peso che la dirigenza bianconera, nell’ottica di una necessaria opera di risanamento finanziario e di taglio dei costi, fatica a sostenere.

Ma non è soltanto un problema economico. A questo si aggiunge un particolare che sta via via prendendo più le forme di un fastidio: la fredda valutazione sportiva. Sotto la gestione tecnica di Igor Tudor, subentrato per dare una scossa alla squadra, Vlahovic sembra essere diventato un lusso non necessario. Una da 12 milioni utilizzato a gara in corso, perché quando gioca dall’inizio non segna.

L’attaccante serbo non rientra pienamente nelle nuove dinamiche di gioco richieste dall’allenatore croato, che lo sta alternando con Jonathan David e Openda. La sua mole e il suo stile di gioco, incentrato sull’area, sembrano poco compatibili con la fluidità e la maggiore partecipazione al palleggio che Tudor vorrebbe vedere dai suoi attaccanti.

Un circolo vizioso

Vlahovic ha ricoperto spesso il ruolo di subentrato, entrando a partita in corso per cercare di spaccare le difese avversarie o sfruttare la sua fisicità negli ultimi minuti. I gol sono arrivati all’alba della nuova staggione.

Ma questo ruolo marginale per un giocatore pagato a peso d’oro e destinato, non ha senso in momento in cui proprio l’attacco della Juventus s’è inceppato. La mancanza di continuità e di fiducia si riflette inevitabilmente anche sul suo rendimento, alimentando un circolo vizioso che non fa bene a nessuno.

Tutti felici e contenti

È in questo contesto di insoddisfazione e difficoltà finanziarie che matura la decisione: secondo un’indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe ormai aperto alla cessione di Dusan Vlahovic. Non si tratta più di rimandare a fine stagione, ma di agire in maniera immediata, anche perché Vlahovic è in scadenza, oltre il danno attuale perderlo a zero sarebbe una super beffa, visti gli 80 milioni di euro sborsati.

La prospettiva di una sua partenza già nella finestra di mercato di gennaio non è più da escludere, anzi. Sempre secondo la Rosea, si stanno muovono già Manchester United e Chelsea in Inghilterra, Bayern Monaco in Germania: hanno tutti espresso un forte interesse, tutti sarebbero felici e contenti.