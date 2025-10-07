Tudor fa piazza pulita | La Signora deve rifarsi il trucco: il nome nuovo per l’attacco è proprio da Juve

Vlahovic s’è spento dopo un buon inizio. David è irriconoscibile e Openda un oggetto misterioso. Tudor fa piazza pulita in attacco.

I fantasmi della passata stagione si aggirano sinistri sulla Continassa. Dopo una partenza che aveva illuso un po’ tutti e quel derby d’Italia vinto in maniera rocambolesca, solo nel finale, contro l’Inter, riecco ciò che di super negativo è già accaduto una stagione fa.

Sembra di rivivere la tristemente nota “pareggite” che fu propria del ciclo di Thiago Motta. Anche Tudor è tutt’ora imbattuto, ma con ben cinque pareggi di fila tra campionato e Champions League, il bicchiere appare mezzo vuoto.

Aumentano i dubbi su questa Juventus, sempre più pesanti sulla sua reale competitività per il vertice. Il lavoro del tecnico croato, pur apprezzabile nella fase difensiva, sbatte contro la mancanza di un centrocampista in grado di palleggiare e dare fluidità alla manovra.

Ma soprattutto è un disastro là davanti. Urgono soluzioni e, soprattutto, garanzie. Sì, l’attacco è il reparto che più preoccupa in questa fase di stallo. Dusan Vlahovic s’è completamente spento, l’implosione del serbo è evidente: dopo un buon inizio, ora sembra ritrovare la via del gol solo subentrando dalla panchina, un segnale che evidenzia un disagio tattico e mentale non indifferente.

Oggetti misteriosi

Il canadese Jonathan David è la delusione maggiore, aveva iniziato segnando, ma ora è irriconoscibile rispetto al goaledor ammirato con il Lille in Francia, ma anche in Champions League, l’ammazzagrandi.

E che dire di Loïs Openda che resta un oggetto misterioso. Più in generale e nessuno dei tre, al momento, offre le giuste e necessarie garanzie, per questo Tudor sta continuamente cambiando il centravanti, con conseguenze non certo importanti. Tudor ha provato a mischiare le carte, cambiando moduli e interpreti, ma l’orchestra offensiva bianconera continua a suonare stonata.

Prendere atto della situazione

La dirigenza, consapevole che l’obiettivo primario di qualificarsi per la Champions non può e non deve sfumare, ha preso atto della situazione. La Juventus non può permettersi un’altra stagione di transizione e, perciò, è già attiva sul mercato in vista della finestra di gennaio. La Signora ha bisogno di rifarsi il trucco, e lo farà partendo dall’uomo-gol, colui che possa cambiare marcia all’intera squadra e all’ambiente.

Secondo il portale inglese “TeamTalk”, la Juventus avrebbe messo nel mirino Gabriel Jesus dell’Arsenal. L’attaccante brasiliano, ex Manchester City, è un profilo che incarna perfettamente ciò che serve: movimento, pressing e una duttilità tattica invidiabile. È una punta centrale che sa svariare e ricamare calcio tra le linee, caratteristiche che mancano ai centravanti attuali in rosa e che piacciono moltissimo a Tudor. Il suo contratto con i Gunners scade nel 2027 e la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Tanti soldi, ma con un’operazione in prestito, si può fare.