Cinque vittorie consecutive, 3 in campionato e 2 in Champions League. L’Inter, dopo la sconfitta con la Juventus, ha fatto il proprio dovere riavvicinando la vetta della classifica e mettendo i primi importanti mattoni in Europa per andare agli ottavi di finale evitando i sempre problematici playoff. La Serie A, nel prossimo weekend, si ferma per dare spazio alla nazionale; al rientro però ci sarà il primo vero momento verità per i nerazzurri di Chivu attesi da tre trasferte consecutive. Un periodo per capire dove, veramente, questa squadra può arrivare.

Iniziamo dal campionato. L’Inter riprenderà dalla trasferta dell’Olimpico, contro la Roma. I dati sorridono ai nerazzurri che non perdono, in casa dei giallorossi, da ottobre 2016 e Gasperini non ha una tradizione propriamente positiva contro l’Inter. Questo però non deve lasciar pensare ad un match semplice. La Roma è partita molto bene, è momentaneamente in testa alla classifica (insieme al Napoli), ha una difesa molto solida e potrà contare sul recupero di Dybala e quello, probabile, di Baliley.

Inter, dalla Champions al Napoli

Dopo la trasferta di Roma ci sarà quella di Champions in casa dell’Union SG. Non bisognerà sottovalutare la partita contro una squadra senza nulla da perdere ma i nerazzurri, considerando anche il calendario nelle ultime 4, non possono uscire dal campo senza i 3 punti. Questo ciclo di tre partite consecutive fuori casa si chiuderà in casa del Napoli. Test decisamente importante, contro i campioni d’Italia in carica, per capire a che punto è il progetto Chivu e se questa squadra potrà veramente dare fastidio ai partenopei fino alla fine. Il primo momento chiave della stagione è vicino, l’Inter non vuole sbagliarlo.