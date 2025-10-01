L’Inter, nella serata di ieri, ha battuto lo Slavia Praga 3-0 ottenendo la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League e il secondo successo di fila in Europa. Tre punti importanti in un maxi girone dove i nerazzurri vogliono fare bottino pieno nelle prime 4 partite considerando le insidie presenti nella seconda parte di un girone che i ragazzi di Chivu possono passare. Nel match contro lo Slavia Praga è stato protagonista Lautaro Martinez con una doppietta e il tecnico sembra aver deciso come gestire i portieri.

E’ ancora preso però 4 partite sono sicuramente una precisa indicazione. Nelle due prime gare di Champions ha giocato Sommer. In casa dell’Ajax è stato determinante quando, sul risultato di 0-0, ha salvato il risultato con un grande intervento. Decisamente meno impegnativa la serata contro lo Slavia dove, però, nel finale ha chiuso la porta mantenendo a zero la casella dei gol subiti. Prestazioni sicuramente convincenti anche se in campionato, almeno al momento, gioca Martinez.

Inter, Martinez in Serie A: ecco come è andata

Due vittorie con Sommer in Champions League e due vittorie con Martinez in campionato. Sia contro il Sassuolo sia contro il Cagliari, il tecnico nerazzurro ha scelto l’ex Genoa come portiere titolare e le risposte sono state positive. Un solo gol subito (dove non poteva farci nulla), buoni interventi e la sensazione di essere in continua crescita. Siamo solamente all’inizio della stagione ma Chivu sembra aver deciso come gestire i suoi portieri. Nelle prossime uscite avremmo delle risposte in tal senso.