Che stilettata all’allenatore | Inter, tutti i nodi vengono al pettine: scoppia il putiferio

Lo sfogo di uno dei big nerazzurro non lascia adito a dubbi. Attacco all’allenatore: All’Inter tutti i nodi vengono al pettine.

Alla stregua di un fulmine a ciel sereno. L’Inter di Cristian Chivu sta navigando in acque decisamente più tranquille, almeno sul campo e in sede. La squadra, reduce da tre successi consecutivi tra campionato e Champions League, ha ritrovato smalto e convinzione, confermando le aspettative di una rosa profonda e ricca di talento.

Un inizio di stagione che, unito ai recenti dati finanziari, sta ridando serenità all’ambiente nerazzurro. I segni positivi non arrivano solo dal rettangolo verde. Il CdA nerazzurro ha infatti approvato un bilancio che ribalta completamente lo scenario economico.

Si registra un utile netto di 35,4 milioni di euro, un risultato straordinario soprattutto se confrontato con la perdita di 35,7 milioni dell’esercizio precedente. Un cambio di passo che evidenzia una gestione finanziaria più solida. Non solo.

A colpire ancora di più è il dato relativo al fatturato, in crescita esponenziale e capace di segnare un record per il club e per l’intera Serie A. I ricavi nerazzurri sono schizzati a 567 milioni di euro, quasi cento milioni in più rispetto ai 473 milioni registrati nella stagione precedente.

Questione di brand. Ma…

Un traguardo storico che testimonia il valore crescente del brand Inter a livello internazionale. Tuttavia, quando il vento sembra spirare nella direzione giusta, un fulmine a ciel sereno rischia di turbare la ritrovata calma.

Nonostante il periodo d’oro a livello economico e la serie positiva di vittorie, una dichiarazione rilasciata da uno dei big nerazzurri ha fatto suonare un campanello d’allarme, puntando il dito contro il recente passato e in particolare contro il vecchio tecnico.

La bordata

Si tratta di Federico Dimarco, uomo simbolo dell’Inter, Nazionale e idolo dei tifosi, cresciuto per di più nel vivaio, ha deciso di vuotare il sacco. L’esterno ha lanciato una vera e propria stilettata nei confronti di Simone Inzaghi, allontanando le ombre delle prestazioni fisiche altalenanti che hanno caratterizzato la scorsa gestione. Un sassolino tolto dalla scarpa con sorprendente chiarezza. Le parole del laterale, pronunciate a margine di una conferenza stampa, hanno scatenato immediatamente il putiferio, confermando come nell’ambiente nerazzurro tutti i nodi vengano sempre al pettine.

“Giocando più spesso 90 minuti la condizione migliora piuttosto che uscire sempre dopo 60 minuti”, ha tuonato Dimarco. Una frecciatina sanguinosa che ha riaperto ferite mai del tutto rimarginate. Io mi sono sempre allenato al 100%. Parola di Dimash.