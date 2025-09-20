In Champions League è arrivata una vittoria convincente che ha riportato il sereno nell’ambiente nerazzurro. L’Inter, dopo due sconfitte consecutive in campionato, aveva bisogno di una prestazione come quella contro l’Ajax. Ora però bisogna riprendere la marcia anche in Serie A per non perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni. Domani sera i ragazzi di Chivu ospitano un Sassuolo che, a San Siro, si è tolto diverse soddisfazioni. Servirà una prestazione importante per uscire con i tre punti e rilanciarsi definitivamente in ottica scudetto. Il principale dubbio dell’Inter riguarda Lautaro Martinez.

L’attaccante argentino non ha giocato contro l’Ajax a causa di un problema alla schiena. Fastidio che non lo ha ancora abbandonato con Lautaro che ha saltato l’allenamento in gruppo nella giornata di ieri. Oggi può tornare a disposizione di Chivu ma il tecnico potrebbe decidere di non correr rischi inutili. Ecco perché non è da escludere che Lautaro possa iniziare dalla panchina. Rispetto al match di Champions League però è probabile un suo ingresso a gara in corso.

Inter, Pio Esposito al posto di Lautaro

Sono ore decisive per capire se Lautaro potrà giocare dall’inizio contro il Sassuolo. In caso di risposte negative, Chivu dovrebbe scegliere Pio Esposito per affiancare Thuram. Il giovane attaccante ha ben figurato in Champions League e punta al primo gol in campionato davanti ai suoi tifosi. Al momento Bonny parte più indietro nelle gerarchie.