“Chivu non sarà più l’allenatore dell’Inter” | Arriva la sentenza ufficiale: il destino è segnato

L’avventura di Chivu sulla panchina dell’Inter è segnata. Arriva la sentenza: nerazzurri pronti al cambio di allenatore.

Oneri e onori. Allenare una squadra di alto livello, soprattutto in un campionato come la Serie A, è un compito titanico, e lo è ancora di più per chi si affaccia per la prima volta su una panchina così prestigiosa.

Le aspettative sono altissime, i margini d’errore minimi, e la pressione mediatica è incessante. Ogni mossa tattica, ogni scelta di formazione e ogni risultato vengono analizzati al microscopio. Per un tecnico al suo esordio, questo ambiente può essere un vero e proprio banco di prova.

Figuriamoci se sei l’Inter, arrivi da una stagione dove potevi vincere tutto e non hai alzato nessun trofeo. E cominci la nuova annata vincendo la prima e perdendo le altre due: una in casa con l’Udinese, l’altra addirittura nel derby d’Italia con la Juventus, avanti 3-2 a meno di dieci minuti dal termine, ma ribaltata nei minuti finale.

Eppure l’Inter ha mantenuto tutti i big, un gruppo di giocatori forti e abituati a lottare per ogni trofeo, con carisma e una solida esperienza da vendere. Ma un inizio incerto, la mancanza di idee chiare ed equilibrio, può mettere a rischio un intero progetto prima ancora che possa decollare.

Mirino puntato

I due stop di fila hanno aperto già il processo a Cristian Chivu, lontano sei punti dalle fuggitive Napoli e Juventus: la stampa ovviamente non aiuta, così l’avventura del romeno sulla panchina dell’Inter sembra già a un bivio, nonostante siamo ancora a settembre.

Ma con tre punti in due partite, a seguito di due sconfitte consecutive, la situazione è già molto delicata. E mentre la squadra fatica a trovare la quadra, le voci su un possibile cambio di allenatore si fanno sempre più insistenti. Una “sentenza” che ha fatto il giro dei social e delle testate giornalistiche, rilanciando la crisi in casa nerazzurra.

Benzina sul fuoco

A scatenare il putiferio è stato il giornalista Paolo Paganini, durante la trasmissione radiofonica Maracanà. Un parere lapidario: “Se non fa punti nelle ultime due partite – assicura il noto giornalista di RaiSport – rischia. Chivu è già nel mirino, Mancini e Spalletti sono liberi“.

Dichiarazioni forti che, seppur non ufficiali, hanno alimentato il dibattito e messo il tecnico romeno al centro di una tempesta mediatica, confermando che il suo destino è segnato se non riuscirà a invertire la rotta nei prossimi impegni di campionato. Presto, che è tardi.