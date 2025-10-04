Possono andare anche via subito | Gasperini scarica Dovbyk e Soulé: il nuovo attacco della Roma

L’allenatore della Roma non ha digerito il pastrocchio di Europa League: scarica Dovbyk e Soulé. Pronto il nuovo attacco.

Il campionato e la sosta entrante non sono riusciti ad archiviare quanto accaduto giovedì scorso in Europa League: a Roma (e non solo) non si parla d’altro che dei tre rigori falliti dai giallorossi contro il Lille. Un pastrocchio che lo stesso Gasperini fatica ancora a mandare giù.

Come se non bastasse la sua situazione di attaccante in discussione, Artem Dovbyk non si è limitato a sbagliare solo il primo rigore, ha ripetuto la stessa esecuzione maldestra una seconda volta, fallendola. Ma il rigore andava ripetuto una terza volta.

Così, Soulé ha pensato bene di prendere il pallone e andare lui sul dischetto. Il coraggio non gli è mancato, la mira sì visto che ha sbagliato anche lui. Gasperini non le ha mandate a dire, sin dal post gara.

“Non mi era mai capitato di sbagliare tre rigori in una stessa occasione. Una situazione quasi unica e casuale che ha indubbiamente compromesso il risultato“, lasciando intendere la gravità dell’episodio per l’esito finale della competizione.

Un destino segnato

Chi conosce bene Gasperini sa che è simili errori vengono pagati a caro prezzo. La fiducia riposta in Dovbyk e Soulé è ai minimi storici, soprattutto per l’ucraino, mai entrato nella visione calcistica dell’erede di Claudio Ranieri.

Così l’attenzione della Roma si sposta ora sul prossimo mercato di gennaio, dove la priorità assoluta sarà proprio quella di rinforzare il reparto offensivo, con elementi di maggiore affidabilità e personalità. L’obiettivo è chiaro: trovare giocatori in grado di soddisfare le esigenze di Gian Piero Gasperini.

La rifondazione

Massara non sta cercando soltanto il benedetto esterno offensivo che Gasperini chiede da mesi, la lista della spesa almeno vede due nomi in cima alle priorità. La Roma è alla ricerca di un centravanti di peso e di un esterno in grado di innescare le punte con fantasia e cinismo. Il primo nome che la Roma sta seguendo con particolare interesse non è affatto nuovo, si chiama Mateo Pellegrino, figlio d’arte e punta di diamante del Parma di Cuesta.

I ducali hanno già rifiutato 15 milioni di euro, ne vogliono quasi il doppio. Il nome nuovo è quello Arnar Haraldsson, centrocampista offensivo di quel Lille tornato dall’Olimpico con tre punti pesantissima in ottica super classifica di Europa League. Operazione tutt’altro che complessa: la valutazione del nazionale islandese è intorno ai 20 milioni di euro, molto di meno di quelli spesi dalla Roma per prendere Dovbyk (pagato circa 37 milioni di euro) ma anche Soulé (circa 30). La rifondazione parte dal mercato, magari quello di gennaio.