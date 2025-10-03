De Rossi rescinde con la Roma | Il motivo è semplice: deve tornare subito in Serie A

È ufficialmente finito il rapporto tra DDR e il club dei Friedkin. Ora per De Rossi può iniziare un’altra avventura, sempre in Serie A.

L’esperienza di Daniele De Rossi sulla panchina della sua amata Roma è stata, per certi versi, una vertiginosa montagna russa emotiva. Subentrato a metà stagione al José Mourinho, aveva saputo non solo placare la piazza, tutta dalla parte dello Special One e contro i Friedkin.

DDR era stato capace di infondere un nuovo spirito nella squadra, riportando entusiasmo e risultati in un ambiente depresso. L’ex capitano sembrava aver trovato finalmente la sua dimensione, riconquistando rapidamente il cuore dei tifosi con un calcio propositivo e un’onestà brutale.

Il sogno di uno dei figli di Roma, però, è durato poco più di una manciata di mesi. Nonostante un buon percorso, la sua avventura si è interrotta bruscamente con un esonero che in molti hanno giudicato frettoloso e ingiusto.

La decisione, maturata nelle stanze dei bottoni del club, è stata attribuita principalmente alla volontà dell’ex CEO, Lina Souloukou, di imprimere un drastico cambio di rotta tecnico per la stagione successiva.

Voglia di tornare in Serie A

Non a caso la stessa greca fu indotta alle dimissioni a causa di una doppia scelta discutibili. Sostituire DDR, che aveva da poco firmato un triennale con la Roma, con Ivan Juric, allenatore croato valido sì, ma anni luce distante con la sua visione rispetto alla squadra costruita in estate.

Dopo l’amaro addio, De Rossi non ha mai nascosto l’ambizione di rimettersi subito in gioco. A dispetto delle speculazioni che lo vedevano fermo ai box, la sua priorità è sempre stata quella di tornare ad allenare al più presto, in Serie A ovviamente.

La svolta

Questa impellente necessità di ricominciare a lavorare ha rappresentato il fattore decisivo nella recente evoluzione della sua situazione contrattuale. Così, ecco la svolta: la Roma e Daniele De Rossi hanno raggiunto ufficialmente un accordo per la risoluzione del contratto. DDR era legato ai colori giallorossi da un accordo oneroso fino al 30 giugno 2027, che prevedeva un ingaggio di 3 milioni di euro netti a stagione. La strada per un immediato ritorno in Serie A è ora completamente spianata.

La Serie A ha infatti già messo gli occhi su di lui. Il Torino, in particolare, lo ha identificato come la prima scelta assoluta nel caso il traballante Baroni dovesse perdere anche contro la sua ex squadra, la Lazio, nella prossima giornata di campionato. Non solo. Attenzione alla Fiorentina: la posizione di Stefano Pioli è tutt’altro che sicura a causa del suo pessimo ritorno sulla panchina viola.