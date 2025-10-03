Tare scatenato. Non solo Lewanskowski | Accordo trovato, estasi rossonera

La trattativa per Robert Lewandowski non è l’unica novità di un Milan, pronto a chiudere un altro affare. Accordo trovato.

Tare fa sognare il Milan. La trattativa per Robert Lewandowski è in essere. I periodici iberici sono ultra convinti che le negoziazioni non sono solo ben avviate, ma l’accordo è davvero possibile. Un colpo che infiammerebbe la Serie A e riporterebbe i rossoneri a lottare per vertici europei, non prima ovviamente di tornare in Champions League, l’obiettivo dichiarato da Max Allegri.

L’estasi rossonera è palpabile. In campo il Diavolo è tornato competitivo, fuori anche. Lewa potrebbe essere un acquisto alla Modric, sottovalutato da molti ma in grado di infiammare San Siro con i suoi nuovi stimoli.

Dietro queste mosse, c’è sempre la mano decisa di Igli Tare, l’uomo mercato che sta ridefinendo il volto del Milan.

L’ex dirigente laziale sta dimostrando un’abilità negoziale notevole, capace di chiudere affari di spessore pur mantenendo un profilo relativamente basso.

Questa trattativa per il centravanti polacco è la prova lampante della sua ambizione e della volontà della società di non porsi limiti. Il suo lavoro minuzioso e la sua visione a lungo termine stanno ripagando la fiducia dell’ambiente.

Uno sguardo al futuro

Il colpo Lewandowski rappresenterebbe un segnale chiarissimo lanciato al panorama calcistico internazionale: il Milan vuole tornare a dominare. La dirigenza non si accontenta di un posto in Champions League, ma punta a competere per i massimi trofei.

L’innesto del polacco fornirebbe quel gap che, secondo molti, manca ancora per insidiare le grandi potenze europee. Un’operazione di questo calibro non è solamente un acquisto, ma una dichiarazione d’intenti per le prossime stagioni. A quanto pare non l’unico affare di questi tempi.

Tare a tutta

Igli Tare, infatti, sta lavorando alacremente anche su un’altra pedina fondamentale dell’attuale scacchiere di Allegri: Christian Pulisic. Lo statunitense è rapidamente diventato un pilastro del Milan, un elemento insostituibile per fantasia e incisività in zona offensiva. Il suo contratto attuale scade a giugno 2027, ma il Diavolo non vuole correre rischi di sorta. Secondo il Corsport, il nuovo direttore sportivo rossonero ha già avviato i colloqui per il prolungamento del contratto del numero 11.

Sebbene ci sia già un’opzione unilaterale per estendere l’accordo di un ulteriore anno, l’impressione è che la dirigenza meneghina voglia andare oltre questa clausola. L’obiettivo è blindare Pulisic. Al più presto possibile, garantendosi le prestazioni di un uomo chiave per il futuro. Le trattative per il prolungamento sono in fase avanzata, a dimostrazione che il Milan non bada solo ai colpi in entrata ma anche a proteggere i propri gioielli.