Juventus, urgono rinforzi | Comolli dice sì a Tudor: colpo da Champions, la panacea di tutti i mali

Il pari con Villarreal, gli infortuni e un moment tutt’altro che magic impongono soluzioni. Comolli dice sì a Tudor: l’affare si fa.

Il momento in casa Juventus è tutt’altro che magico. Dopo il successo thrilling nel derby d’Italia, sono arrivati quattro pareggi consecutivi in chiaroscuro, equamente divisi tra campionato e Champions League.

Campanelli d’allarme che non possono essere più essere ignorato. Il recente e sanguinoso pari subito in extremis contro il Villarreal, per di più con il gol dell’ex Renato Veiga, ha evidenziato in modo inequivocabile le attuali fragilità strutturali della squadra di Tudor.

A peggiorare il quadro generale, si sommano la grana del rendimento altalenante di Vlahovic e il caso spinoso legato al centrocampista Koopmeiners. Al netto della questione economico, l’attaccante serbo da titolare non rende come, viceversa, quando entra a gara in corso.

L’olandese è sempre più un corpo estraneo, fotocopia sbiadita di quello ammirato ai tempi dell’Atalanta. Solo i casi più eclatanti però, visto che le difficoltà che sta incontrando la Juventus in questo periodo non sono solo di natura tecnica o tattica.

Una coperta troppo corta

La coperta, infatti, appare inesorabilmente corta, un problema acuito dagli infortuni. Gli acciacchi di Bremer e il nuovo infortunio di Cabal, hanno svelato una profondità della rosa decisamente insufficiente per competere su tutti i fronti.

Con le sfide che si fanno sempre più intense, l’imperativo è chiaro: la dirigenza deve intervenire urgentemente per fornire a Tudor le alternative necessarie. Damien Comolli, a quanto pare, ha detto sì alla possibilità di aprire a nuovi acquisti.

Prime manovre

È in questo contesto di necessità che si inseriscono le voci di corridoio e le prime manovre di mercato in vista della finestra di gennaio. La Juventus ha bisogno di innesti di qualità e, soprattutto, pronti a dare un contributo immediato e significativo alla causa bianconera. La dirigenza, in accordo con lo staff tecnico, sta valutando attentamente diversi profili europei. Uno in particolare.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le mire dei bianconeri si sono concentrate su un talento purissimo che ha già dimostrato grande maturità sui campi internazionali: si chiama Ayyoub Bouaddi, un centrocampista classe 2007 del Lille. Nonostante la giovanissima età, Bouaddi ha già collezionato ben 24 presenze in Ligue 1 e 9 gettoni in Champions League nella scorsa stagione, dimostrando personalità e talento. L’operazione, ritenuta fattibile anche in questa sessione invernale, sarebbe un colpo prospettico e immediato. Un nome nuovo e inatteso che scalda l’ambiente, in attesa del ritorno al successo.