Tare, un colpo per lo scudetto | Un top player per il Milan. C’è l’accordo

Super mossa di mercato da parte di Igli Tare. Con il placet di Massimiliano Allegri porta un top player al Milan.

Il Milan è tornato a sognare in grande, e dietro il ritrovato trend positivo dei rossoneri c’è una mano sapiente e navigata: quella del direttore sportivo Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio ha portato a Milanello una ventata di esperienza e visione internazionale, elementi cruciali per competere ai massimi livelli.

L’albanese si è subito imposto con scelte decise e mirate, dimostrando il fiuto per il talento già affinato nelle precedenti esperienze. Non è un caso che l’attuale guida tecnica, Massimiliano Allegri, sia stato un suo volere.

La dirigenza rossonera, forte di una stabilità ritrovata, ha dato carta bianca a Tare per pianificare un futuro da assoluto protagonista, mirando a un colpo da titolo. L’obiettivo è chiaro: affiancare all’attuale ossatura della squadra un campione di caratura mondiale, un trascinatore capace di spostare gli equilibri.

Un po’ come è stato la scorsa estate con il colpo sparato: quel Luka Modric che sta ammaliando compagni di squadra, avversari e addetti ai lavori. Tare ha in mente un’altra mossa. Che che non solo darebbe un segnale forte al campionato, ma proietterebbe il Milan nell’élite delle favorite in Europa, non prima ovviamente di essere tornati in Champions League.

Le manovre sottotraccia sono già in atto, con il dirigente albanese pronto a sferrare l’attacco decisivo. L’identikit del campione cercato corrisponde a quello di un attaccante prolifico e di esperienza, un numero nove in grado di garantire un bottino di gol costante e prestazioni di altissimo livello.

Entusiasmo chiama entusiasmo

Un nome che, se concretizzato, riporterebbe l’entusiasmo alle stelle tra i tifosi e darebbe ad Allegri la pedina mancante per lottare per il vertice. Le indiscrezioni arrivano dalla Spagna, e puntano tutte nella stessa direzione, verso un colpo che ha del clamoroso per il blasone e il costo potenziale.

I periodici iberici hanno svelato nei giorni scorsi un incontro segreto avrebbe coinvolto Igli Tare e l’agente di uno dei centravanti più forti dell’ultimo decennio: Robert Lewandowski, attaccante del Barcelona, in scadenza di contratto.

Carpe diem Tare

Il Milan si starebbe muovendo con cautela ma con determinazione, consapevole di poter sfruttare una congiuntura astrale favorevole sul fronte contrattuale del giocatore in questione. Sarebbe l’ennesima dimostrazione della capacità di Tare di muoversi d’anticipo.

La situazione contrattuale di Lewandowski è la chiave di volta dell’intera operazione. A oggi il Barcellona non ha nessuno intenzione di rinnovare l’accordo con l’attaccante polacco, che potrebbe liberarsi a parametro zero. Una prospettiva allettante per il Milan, che risparmierebbe sul cartellino, investendo su un ingaggio pur elevato. E chissà che il Barcelona, pur di rientrarci di qualcosa, non sia disposto a trattare per la cessione di gennaio: per il Milan sarebbe un colpo da scudetto.