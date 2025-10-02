“Fa piacere l’interesse nei miei confronti” | Panico a Roma, il giallorosso ammette tutto. Tifosi preoccupati

Non sono passate per niente inosservate le dichiarazioni di un giallorosso, che dice tutto, creando il panico tra i tifosi.

La Roma si muove in un mercato che, come spesso accade, mostra due volti nettamente distinti, tenendo sulle spine la piazza romanista. La priorità assoluta, e la notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi, riguarda il tanto atteso rinnovo di Paulo Dybala.

A Trigoria filtra un cauto ottimismo, con la dirigenza intenzionata a blindare la Joya nonostante l’avvicinarsi della scadenza del suo attuale accordo. La volontà del club è chiara: investire ancora sulla sua classe.

I dirigenti giallorossi sono convinti che la qualità e l’esperienza dell’attaccante argentino siano elementi imprescindibili per il progetto tecnico futuro, e avrebbero giù convinto i Friedkin sulla sostenibilità dell’operazione.

Le trattative sembrano aver intrapreso una direzione positiva e più concreta nelle ultime settimane, con una forte spinta da parte del club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mese di ottobre è segnato in rosso sui calendari come periodo ideale per l’attesa fumata bianca.

Niente più equivoci

L’obiettivo è chiudere presto per evitare ulteriori voci. Le indiscrezioni di stampa specificano anche i dettagli della possibile operazione che blinderebbe l’ex Juventus nella Capitale. La Roma sarebbe pronta a proporre un nuovo contratto pluriennale per l’attaccante, strutturato su una durata di quattro anni complessivi.

Per alleggerire l’impatto sul bilancio e rispettare i parametri finanziari, la società sta lavorando all’opzione di spalmare l’ingaggio del giocatore su questa maggiore durata. La fiducia è alta per la buona riuscita dell’accordo, tant’è che è in programma un incontro con l’entourage del campione del mondo.

Le dichiarazioni inattese

Tuttavia, l’ambiente romanista è stato scosso da una dichiarazione inattesa e carica di tensione proveniente da uno dei suoi elementi. Il clima di relativa serenità per Dybala è stato bruscamente interrotto da parole che hanno acceso una miccia tra i tifosi giallorossi.

“Fa piacere l’interesse nei miei confronti“. Le parole di Manu Koné non sono passate inosservate, generando un’ondata di panico e illazioni sui social media e nelle radio locali. “Se un club come l’Inter si interessa a me è positivo – ha ammesso il centrocampista ivoriano – ho parlato con Sommer e Thuram…“. Una frase choccante per i tifosi della Roma, che temono una cessione a fine anno. Koné ha di fatto aperto uno spiraglio clamoroso verso un’Inter che ha già provato a prenderlo la scorsa estate.