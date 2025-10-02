Tutti pazzi per Pellegrino | Lo prendono per andare in Champions League

La doppietta al Torino ha sciolto i dubbi di una big, che anticipa tutti e si fionda su Pellegrino: è un colpo da Champions League.

Con una doppietta ha steso il Torino, regalando il primo successo stagionale al Parma di Cuesta. Non solo, ha definitivamente aperto la corsa al suo acquisto, addirittura per gennaio, quando riaprirà il mercato di riparazione.

Tutti pazzi per Mateo Pellegrino, talentuoso attaccante del Parma, nonché figlio d’arte che sta rapidamente uscendo dall’ombra del famoso padre, Mauricio, ex difensore dell’Inter e attuale allenatore.

Nato a Valencia ma di nazionalità argentina, il classe 2001 porta con sé la “garra” sudamericana unita a una notevole fisicità (è alto 1,92 m), che lo rende un attaccante moderno e difficile da marcare. Ha dichiarato di ispirarsi a un gigante come Romelu Lukaku, un paragone ambizioso che, a giudicare dalle recenti prestazioni, potrebbe non essere troppo azzardato.

La sua ascesa è stata fulminea in questo inizio di stagione e la doppietta contro il Torino, non è passata inosservata. Quei due gol non solo hanno messo in luce la sua determinazione e il fiuto per la porta, ma hanno anche acceso un faro internazionale sul suo talento.

Il killer instinct

Mateo Pellegrino, schierato da centravanti o seconda punta, ha dimostrato di avere quell’istinto decisivo che solo i grandi attaccanti possiedono, trasformando in oro occasioni create con abilità e caparbietà.

Le sue caratteristiche tecniche lo rendono un profilo raro sul mercato: è forte nel gioco aereo, grazie alla sua elevazione e potenza fisica, ma sa anche essere rapido e incisivo nell’area piccola. Questo mix letale ha convinto diversi top club europei che il suo acquisto non sarebbe una semplice scommessa per il futuro, ma un colpo da Champions League in grado di migliorare da subito il reparto offensivo.

Un impatto devastante

Il suo impatto in Serie A, nonostante la giovane età, è stato devastante, scatenando un vero e proprio valzer di interessamenti. Il Parma, consapevole di avere tra le mani un diamante grezzo, ha già fatto muro, rifiutando una prima, importante offerta dall’estero di 15 milioni di euro. Una cifra che non rispecchia minimamente il valore potenziale e attuale dell’attaccante argentino.

Per liberare Pellegrino, servirà un’offerta che sia almeno il doppio, superando la soglia dei 30 milioni di euro, un segnale chiaro a tutti i pretendenti che non intendono svendere il loro gioiello. Tra le squadre più agguerrite, Tottenham, West Ham e Nottingham, ma anche Atletico Madrid e Villarreal. La concorrenza è spietata, ma una big italiana sembra aver mosso passi più concreti e decisi, è la Roma di Gasp decisa a rinforzare il reparto offensivo già a gennaio per puntare con decisione alla qualificazione in Champions League.