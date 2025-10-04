Juventus-Milan, in campo e fuori | Comolli, Tare e un clamoroso scambio: tutti felici e contenti

Adrien Comolli e Igli Tare, uomini mercato di Juventus e Milan - interdipendenza.net

Allo Stadium non solo il big match della sesta giornata di campionato. Comolli e Tare intavolano una trattativa per un super cambio.

Juventus-Milan non è mai una partita come le altre. È un big match a prescindere che, spesso, e a ben guardare gli annali, ha finito per decidere le sorti dell’intero campionato, valendo in pratica un’intera stagione a forti tinte tricolori.

Le emozioni, i gol, le polemiche arbitrali e le giocate dei campioni hanno cementato la rivalità rendendo questa sfida un appuntamento fisso per ogni appassionato di calcio. È una partita, insomma, tra le squadre più titolate d’Italia, che va oltre i tre punti.

Quest’anno, tuttavia, l’aria è diversa. La Juventus, guidata da Tudor, sembra ancora un cantiere aperto, una squadra alla ricerca di una precisa identità tattica e di una piena quadratura del cerchio, mentre il Milan di Allegri, seppur in formissima, appare incompleto.

Ad Allegri mancano diversi tasselli, una rosa che necessiterebbe di maggiore profondità anche se i rossoneri non hanno le coppe europee e possono permettersi qualche giocatore in meno, in alcune zone nevralgiche del campo.

A caccia del tassello mancante

Sia Juventus sia Milan sono ancora a caccia di stabilità. Per questo motivo, la sfida di cartello dello Stadium diventa l’occasione ghiotta per un clamoroso vertice di mercato tra le due dirigenze. Con l’arrivo dei nuovi dirigenti come Comolli e Tare, i rapporti tra i club sono migliorati, creando un terreno fertile per intavolare trattative complesse.

L’idea, sussurrata con insistenza da diverse fonti, sarebbe quella di imbastire una maxi operazione che possa accontentare le esigenze tecniche di entrambe, colmando lacune emerse in questo avvio di stagione. Nel particolare si parla di uno scambio di giocatori che, per ragioni diverse, non stanno riuscendo ad esprimere il loro potenziale massimo con le rispettive maglie.

Pazza idea

Secondo Gazzetta dello Sport, il profilo ideale per rinforzare la mediana bianconera sarebbe quello di Ricci, talentuoso centrocampista della Nazionale. Che però nel Milan non sta trovando lo spazio e la continuità di cui avrebbe bisogno per esplodere definitivamente. L’ex Tudor rappresenterebbe il geometra alla Juventus targata Tudor. Uno alla Pirlo, per caratteristiche.

In cambio, il Diavolo beneficerebbe notevolmente dell’arrivo di Vlahovic, l’attaccante serbo che, alla Juventus, sta vivendo un periodo difficile e per certi versi paradossale: quando parte dalla panchina, segna spesso; quando gioca titolare, stecca. Per l’attaccante serbo, poi, influiscono almeno tre fattori per lasciarlo andare via: è in scadenza di contratto, quest’anno il suo ingaggio è schizzato a circa 12 milioni di euro, last but not least non è il profilo che Tudor vorrebbe avere al centro dell’attacco. L’operazione, se concretizzata, farebbe certamente tutti “felici e contenti”.