Zirkzee torna in Italia a gennaio | Un colpo a effetto per andare in Europa

Si torna a parlare di Joshua Zirkzee in chiave Serie A. L’ex Bologna lascerà Manchester, sponda United, per tornare a casa.

L’eco delle prodezze di Joshua Zirkzee a Bologna risuona ancora forte tra gli appassionati di Serie A. Sotto la guida sapiente di Thiago Motta, l’attaccante olandese ha vissuto la stagione della sua consacrazione, trasformandosi da giovane promessa in uno dei centravanti più intriganti del panorama europeo.

Gol, assist e giocate di alta scuola lo hanno reso l’idolo del Dall’Ara e l’artefice principale della storica qualificazione rossoblù in Champions League. La sua permanenza in Italia, tuttavia, è stata breve: l’atteso salto di qualità l’ha portato nell’estate scorsa oltre Manica, tra le fila del Manchester United.

Un trasferimento di prestigio, accolto con grandi aspettative, che però non ha prodotto i risultati sperati. L’attacco dei Red Devils è parso ingolfato, e l’ex bolognese non è riuscito a replicare la brillantezza e l’efficacia mostrate in Serie A.

Le luci della ribalta di Old Trafford, insomma, non hanno illuminato il talento di Zirkzee come ci si attendeva, anche se ultimamente chi arriva a Manchester, sponda United, non riesce a rendere, trasformandosi in una fotocopia sbiadita.

Galeotta quell’insofferenza

Poche presenze da titolare, prestazioni sottotono e una sensazione generale di insofferenza hanno caratterizzato la sua prima stagione al Manchester United. La fiducia iniziale del club e degli allenatori, Ten Hag prima e Amorim ora, si è progressivamente affievolita, rendendo la sua posizione sempre più marginale all’interno delle gerarchie offensive.

A Manchester, la situazione è ormai chiara: l’attaccante viene considerato un esubero da monetizzare, o quantomeno un elemento che può liberare spazio e risorse. Ma come accaduto per Mc Tominay e Hojlund, chi lascia Old Trafford torna a splendere di luce propria.

Rumors fortissimi

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, i Red Devils sarebbero pronti ad ascoltare offerte per Joshua Zirkzee già nella finestra di gennaio. La formula potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto o addirittura una cessione a titolo definitivo, aprendo scenari inaspettati per il mercato invernale della Serie A, sempre attento alle occasioni.

Tra le pretendenti più agguerrite, spicca il Como, ambiziosa società che sogna in grande: assicurarsi Zirkzee sarebbe un colpo a effetto per rilanciare in modo clamoroso il suo progetto Europa. L’ingaggio del giocatore, stimato in circa 3,5 milioni di euro, non spaventa la dirigenza lariana, che punta a trasformare questa suggestione di mercato in una trattativa lampo per gennaio.