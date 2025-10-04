Altro che prospetti, acquisto mondiale per l’Inter | Battuto il Real Madrid: tifosi in festa

Marotta e Ausilio stavano lavorando sottotraccia per prendere un campione per gennaio. Superato il Real Madrid.

La nuova filosofia interista, incentrata sulla ricerca e la valorizzazione di giovani talenti e prospetti dal futuro assicurato, ha dato i suoi frutti in questa prima metà di stagione. Sucic sta crescendo, Pio Esposito sbalordendo. E Bonny ha comunque avuto un buon impatto con i nerazzurri.

Tuttavia, l’esperienza e la fame di vittoria non possono essere accantonate, soprattutto quando si lotta per i massimi traguardi in Italia e in Europa. Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra ha dimostrato ancora una volta di saper agire su più fronti, coniugando lungimiranza e concretezza sul mercato. I tifosi possono dirsi soddisfatti.

La coppia Marotta-Ausilio non è seconda a nessuno quando si tratta di individuare l’occasione giusta, il profilo che può dare una spinta immediata alla squadra di Cristian Chivu, tornata sui giusti binari, grazie a quattro successi di fila, equamente divisi tra Champions e Serie A.

Così, mentre gli occhi di tutti erano puntati sulle trattative per i giovani da far crescere in casa, il management nerazzurro lavorava in gran segreto a un colpo di altissimo livello. Un affare che, se confermato, avrebbe del clamoroso e ridisegnerebbe gli equilibri della Serie A.

Un palmares di peso

Il bersaglio, tenuto nascosto fino all’ultimo, era un calciatore con un palmarès di peso, abituato alle notti di Champions League e a lottare per trofei internazionali di primissimo piano. Un innesto di questa caratura è esattamente ciò che mancava per colmare il gap con le big europee e per dare un segnale forte in Italia.

Le indiscrezioni parlano di un vero e proprio blitz decisivo da parte del dinamico duo Marotta-Ausilio, con un’operazione lampo finalizzata nel silenzio generale, che all’improvviso è venuta fuori accanto ai soliti nomi di questo periodo: Upamecano e Lukeba.

Una trattativa complessa e delicata

L’abilità e la discrezione di Marotta e Ausilio sono emerse con forza in questa complessa e delicata trattativa. Già, Ibrahima Konatè è stato l’oggetto del desiderio del Real Madrid questa estate. I Blancos sembravano in vantaggio, ma l’appeal del progetto interista, senza dimenticar le capacità di Marotta e Ausilio, potrebbe fare la differenza.

Già il nome ha fatto scattare l’entusiasmo dei tifosi, sfociato per il momento sui social. Konaté è un giocatore dall’altro profilo: finalista mondiale con la Francia, campione d’Inghilterra con il Liverpool, con cui ha un contratto in scadenza. Se andasse in porto, si tratterebbe di un colpo che conferma la ritrovata ambizione del club di Viale della Liberazione.