Scottato dal mancato acquisto di Lookman, Marotta ha capito la lezione. Inter, ecco un 2×1 per la Champions League.

Sbagliando d’impara. Soltanto qualche mese fa l’Inter aveva visto in Ademola Lookman il rinforzo ad hoc per spianare la strada al nuovo progetto tecnico di Cristian Chivu, l’erede di Simone Inzaghi. Ma non aveva fatto i conti con l’Atalanta.

Non c’era un piano B, così una volta capito che il nigeriano non sarebbe mai arrivato alla Pinetina, Marotta e la squadra mercato dell’Inter sono stati costretti a cambiare strategia di mercato, abbandonando la pista che portava all’esterno offensivo, per ripiegare su un altro centrocampista. Stavolta non verrà commesso questo errore.

D’altronde Marotta è sempre stato lungimirante, riuscendo a ribaltare situazioni complesse, con geniali intuizioni. Basti pensare all’arrivo di Hakan Calhanoglu, prelevato gratuitamente dal Milan e divenuto il metronomo del centrocampo nerazzurro.

E che dire di clamoroso ritorno di Romelu Lukaku in prestito, che ha garantito un’immediata iniezione di gol e fisicità, nonché lo scudetto che ha posto fine all’iconico ciclo juventino. Affari testimoniano una capacità negoziale che non ha eguali e che è la vera risorsa inestimabile del club.

L’obiettivo è dichiarato

Complice anche il primo utile a bilancio, storico per certi versi, l’Inter è pronta a rilanciare il suo ambizioso piano: colmare quel piccolo gap che ancora separa l’Inter dalle vere corazzate europee nella corsa alla Champions.

Per farlo e dopo la vicenda Lookman, Marotta ha pensato a un’operazione monstre, con tanto di piano B, in grado di elevare la qualità dell’attacco nerazzurro. L’audace colpo dei soliti noti stavolta non verrà fallito.

O uno o l’altro

L’esterno di caratura internazionale, capace di saltare l’uomo e garantire imprevedibilità potrebbe essere Federico Chiesa, il cui impatto al Liverpool non è mai stato quello sperato dal club inglese, complice anche una gestione tecnica che lo ha spesso relegato ai margini. Ma se dovesse finire come Lookman, stavolta l’alternativa c’è.

Il Piano B, nel caso, è già pronto in caso di fallimento della trattativa per Chiesa. Si chiama Serge Gnabry, in uscita con il Bayern Monaco e anch’egli alla ricerca di una nuova stimolante avventura. In questo modo, l’Inter si assicura di avere due opzioni di altissimo livello e non restare scoperta, confermando ancora una volta la meticolosità e la lungimiranza del suo capolavoro sul mercato. In fondo chi sbaglia, alla fine impara.