Pensa a tutto Piero Ausilio | L’Inter mette a segno una super doppietta. Affari fatti per gennaio

Doppia mossa a sorpresa per l’Inter: Piero Ausilio pronto a chiude due sorprendenti operazioni prima di gennaio.

Cuore nerazzurro. Piero Ausilio, il direttore sportivo dell’Inter, dimostra ancora una volta il suo valore, non solo nella gestione del calciomercato ma anche nella fedeltà ai colori nerazzurri. La sua bravura e dedizione sono state recentemente messe alla prova da una tentazione economicamente irresistibile proveniente dall’Arabia Saudita.

Le sirene arabe del potente Al-Hilal, dopo aver tentato (senza successo) il tecnico Simone Inzaghi, avevano messo gli occhi anche su di lui, offrendogli un ruolo di spicco. Non una, ma per ben due volte gli arabi hanno provato a convincerlo.

Ausilio però ha sempre risposto con un secco e deciso “no” a una proposta che avrebbe potuto cambiare la sua vita professionale e finanziaria. La seconda volta è dovuto scendere in campo perfino Marotta per chiudere la vicenda.

Una scelta di cuore, quella di Ausilio. Che rafforza il suo legame con l’Inter e con il progetto sportivo. La sua permanenza è un segnale forte di stabilità in un club che sta cercando di consolidare la propria leadership in Italia.

La cartina di tornasole

Il “sense of belonging” del dirigente è un valore aggiunto per la società in un calcio sempre più votato al business. Non a caso, e per la prima volta, l’Inter ha perfino chiuso il bilancio in positivo. Uno storico utile che conferma la bontà del management nerazzurro.

L’opera di Ausilio non si limita tuttavia al solo fronte “esterno”; in un periodo di gestione oculata delle risorse, Ausilio è riuscito a chiudere in anticipo alcune operazioni cruciali. La sua abilità nel muoversi sotto traccia è ormai leggendaria, permettendogli di anticipare la concorrenza e di assicurare all’Inter talenti o, in questo caso specifico, di blindare risorse interne considerate strategiche. Questi “affari fatti” confermano la sua visione a lungo termine per il club.

Si chiude per gennaio

Nonostante le voci di una sessione di calciomercato di gennaio focalizzata principalmente sull’acquisto di un difensore, Ausilio sta lavorando intensamente su due nerazzurri che, pur non essendo titolari inamovibili, sono fondamentali per la profondità e la qualità dell’organico.

Ebbene sì, la doppietta inaspettata riguarda Davide Frattesi e Carlos Augusto. Entrambi, nonostante un impiego non costante, hanno convinto lo staff tecnico e dirigenziale a puntare su di loro a lungo termine. Per entrambi si profila un rinnovo di contratto prima della sessione invernale di calciomercato, evitando così che a qualche club vengono strane idee di mercato.