Marotta anticipa tutti | L’Inter compra a gennaio. E punta a riprendersi lo scudetto

Grandi manovre in casa Inter per rilanciare la corsa scudetto. Marotta non perde tempo, anticipa tutti. Ecco l’acquisto per gennaio.

Scusate il ritardo. Nonostante qualche battuta d’arresto di troppo nelle prime giornate di campionato, con quei due stop di fila con Udinese e Juventus che ancora si faticano a digerire, soprattutto il derby d’Italia, in casa Inter è tornato a respirarsi un cauto ma palpabile entusiasmo.

Cristian Chivu ha guadagnato stima da parte del gruppo squadra, trovando la quadra. I tifosi spingono, desiderosi di rivedere i colori nerazzurri primeggiare e, perché no, riprendersi quello che il Napoli gli ha tolto nella passata stagione: lo scudetto.

Il merito di aver subito trasformato la potenziale delusione in rinnovata fiducia, oltre che in Chivu, va in gran parte all’uomo chiave della dirigenza, il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Forte della sua esperienza e della sua rinomata abilità nel muoversi con sagacia e discrezione, il dirigente nerazzurro ha già avviato le manovre in vista della finestra di mercato invernale.

La sua strategia è chiara: non attendere, ma anticipare la concorrenza per mettere a disposizione del tecnico i rinforzi necessari. La squadra mercato nerazzurra si è già mossa, mostrando ancora una volta tutte quelle qualità che l’hanno sempre contraddistinto.

Una spinta decisiva

L’Inter non ha mai nascosto le proprie ambizioni nonostante il cambio di allenatore, il mercato di gennaio, stando alle prime credibili indiscrezioni, servirà proprio a dare la spinta definitiva per l’assalto alla vetta.

L’obiettivo dichiarato va perseguito anche al mercato, per farlo ogni reparto dovrà essere coperto in maniera ottimale. Un focus particolare è stato posto sulla linea difensiva, un settore in cui la coperta si è rivelata a tratti un po’ corta.

Contatti già avviati

Il nome che circola con insistenza negli uffici di Viale della Liberazione è quello di Joel Ordóñez, giovane e promettente difensore centrale ecuadoriano. Attualmente in forza al Club Brugge in Belgio, il classe 2004 ha già attirato l’attenzione di numerosi club europei, ma Marotta si è mosso per primo con la consueta rapidità.

L’obiettivo nerazzurro è vederlo a Milano già dalle prime settimane del nuovo anno. I contatti tra la dirigenza interista e gli agenti del giocatore, così come con il club belga, sarebbero già stati ampiamente avviati e la trattativa risulta a buon punto. Ordoñez è un difensore rapido, forte fisicamente e abile nell’impostazione del gioco, qualità che lo rendono un profilo ideale per la difesa a tre.