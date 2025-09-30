Il ritorno di Stefano Sensi | Gli infortuni sono finalmente alle spalle: riecco il centrocampista

Tutto fatto per il ritorno di Stefano Sensi. Il centrocampista i è messo alle spalle i tanti infortuni, finalmente arriva la seconda chance.

L’avventura di Stefano Sensi con la maglia dell’Inter rimane un capitolo di straordinario talento inespresso e, purtroppo, di profonda frustrazione. Il suo arrivo a Milano aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi e degli addetti ai lavori, che vedevano in quel centrocampista minuto e tecnico l’erede ideale di grandi registi del passato.

Le prime uscite stagionali sembravano confermare le aspettative, con prestazioni di altissimo livello che lo avevano reso subito un pilastro del progetto nerazzurro. Poi, in modo quasi inesorabile, è arrivata la morsa degli infortuni.

Una serie interminabile di stop muscolari e ricadute che ne hanno demolito la continuità, minando la sua carriera, fin lì in grande ascesa. Quella che doveva essere la sua consacrazione si è trasformata in un calvario fisico e psicologico, tenendolo lontano dal campo per lunghi periodi cruciali.

Ogni rientro era seguito da un nuovo problema, creando un circolo vizioso che ne ha condizionato pesantemente la carriera e la fiducia. Il ricordo di quel Sensi dominante e ispirato, capace di dettare i ritmi e segnare gol pesanti, è andato via via sbiadendo sotto il peso delle assenze forzate.

La sua classe non è mai stata in discussione

Nemmeno i successivi prestiti, come l’esperienza al Monza, sono riusciti a fornirgli quel binario di stabilità fisica necessario per esprimersi con costanza. La sua classe non è mai stata in discussione, ma il suo corpo sembrava incapace di reggere i ritmi e lo stress del calcio di alto livello.

Una parabola sportiva intensa, fatta di picchi altissimi e di cadute brusche, che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti coloro che ammiravano le sue qualità tecniche sopraffine. La sua resilienza, però, non è mai venuta meno.

Non mollare mai

Sensi ha continuato a lottare e a curarsi con la determinazione di chi sa di avere ancora molto da dare. Il desiderio di lasciarsi alle spalle il passato burrascoso e ricominciare è sempre stato il suo motore. Ora, la seconda chance tanto attesa è finalmente arrivata.

L’ex Inter ha deciso di dire sì a un cammino lontano dai riflettori e dalla pressione mediatica a cui era abituato in Italia. Il centrocampista di Urbino ripartirà dal campionato cipriota, vestirà la maglia dell’Anorthosis Famagosta, un club storico dell’isola pronto a scommettere sul suo talento ritrovato. Lontano dall’Italia, Sensi è pronto a rimettersi in gioco per ritrovare la fiducia, la condizione e la gioia di giocare.