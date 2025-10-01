“È pronto per una big” | Tudor si lascia scappare una cessione: spoiler Juventus. Via a gennaio

Juventus in flessione, a Tudor scappa lo spoiler. Un bianconero con la valigia pronta. A gennaio cambierà maglia.

La Juventus attraversa un momento di inspiegabile flessione considerando il derby vinto con l’Inter che aveva fatto presagire ben altro ruolino di marcia. Invece, ecco una curva discendente che rischia di compromettere le ambizioni di una squadra che, pur restando formalmente imbattuta in Serie A, non riesce più a convincere né a dominare l’avversario.

Sono ben tre i pareggi consecutivi, tra campionato e coppa, che hanno lasciato l’amaro in bocca e messo in luce crepe preoccupanti. L’ultimo 1-1 in casa contro l’Atalanta è stato un chiaroscuro tattico.

Un sintomo di stanchezza fisica a cavallo della Champions League, che si traduce in manovre lente e una scarsa incisività in zona gol, dove il reparto offensivo sembra troppo isolato e poco servito.

La squadra di Tudor comincia a dare preoccupanti segnali negativi e l’ambiente bianconero è ora percorso da un nervosismo sottile, alimentato anche dalle voci di mercato che, come spesso accade, iniziano a circolare con insistenza all’avvicinarsi della finestra invernale.

Cercasi soluzioni

Al netto del problema Koopmeiners e di un centrocampo che non può fare a meno di Locatelli, la Juventus è proiettata a gennaio, a caccia di rinforzi e, soprattutto, soluzioni in grado di risolvere i problemi esistenti. La dirigenza valuta ogni singola mossa con la massima cautela, incastrata in un mercato sempre sostenibile che impone a ogni arrivo, una partenza.

Momento complesso anche per Igor Tudor, lo si capisce anche dalle sue dichiarazioni che non sono passate inosservate: evidenziano criticità ma possono essere interpretate come uno spoiler su ciò che potrebbe accadere tra pochi mesi, quando riaprirà il mercato.

L’ha detto per davvero: “E’ pronto per una big”

“Cambiaso è pronto per una big, è pronto per il grande salto”. Parole sorprendenti quelle di Tudor, come se la Juventus non fosse una big, come se l’esterno della Nazionale fosse pronto per andare via. Un concetto duplice che Gazzetta dello Sport ha preso come spunto di riflessione.

Cambiaso, infatti, già lo scorso inverno è stato sul punto di lasciare la Torino bianconera, destinazione Premier League, Manchester City più precisamente. “È da top club – ha detto Tudor ma deve decidere lui. Se si mette in testa che vuole diventare il migliore, allora in poco tempo può andare al Real Madrid, al City, al Liverpool… “. Frasi deludenti o discutibili per la Rosea, a meno che non siano uno spoiler sulla prossima destinazione del Nazionale Azzurro.