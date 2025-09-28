Alla fine c’è l’ha fatta a prendere una decisione | Balotelli, l’annuncio non lascia più dubbi

Il futuro di Mario Balotelli catalizza sempre l’attenzione. La decisione è presa, l’annuncio non lascia più alcun dubbio

Non c’è stagione che si rispetti che non si parli di Balotelli. Sia quando gioca e chiude accordi, molti esotici nella sua carriera, sia quando è in attesa di sistemazione. Con SuperMario, d’altronde, va così. Un talento da far invidia, la cui luce non ha mai brillato completamente come tutti si aspettavano.

Mario è sempre stato un enigma irrisolto. Eppure premesse c’erano tutte: la potenza fisica, la tecnica sopraffina e l’istinto del gol lo rendevano un predestinato. Purtroppo la carriera non è stata all’altezza delle qualità dotategli dal dio Eupalla, per dirla alla Brera.

Una carriera costellata di alti e bassi, decisioni controverse e scelte di campo non sempre brillanti, ha lasciato a molti l’amaro in bocca. Le opportunità non sono mancate, eppure il potenziale è rimasto, in gran parte, inespresso.

Dopo mesi di voci, ipotesi e smentite, il futuro dell’attaccante sembra finalmente essersi delineato. L’incertezza che aveva circondato le sue ultime settimane è stata spazzata via da un annuncio che ha messo fine a una girandola di speculazioni che da sempre ha accompagnato l’attaccante nato a Palermo, bresciano di adozione.

Fuori dagli schemi

In molti se lo aspettavano, non tutti. La sua decisione è stata, ancora una volta, fuori dagli schemi convenzionali. In fondo la stagione calcistica 2025-2026 è iniziata eppure Mario Balotelli è ancora svincolato.

Dopo l’esperienza al Genoa, conclusa con appena sei presenze in un solo anno, Super Mario è in attesa di una chiamata da parte di un club che militi in una categoria ritenuta all’altezza del suo talento. Finora, però, il telefono dell’ex azzurro è rimasto inesorabilmente muto. Finora.

Rumors e smentite

In estate si era ventilata l’ipotesi di un clamoroso approdo al Pavia, in Serie D. Nulla di concreto. Così come i rumors che stavano imperversando nei giorni scorsi, quando si era paventata la possibilità che Mario potesse raggiungere suo fratello Enock Barwuah al Vado, squadra ligure attualmente in Serie D.

“Non so chi abbia fatto circolare queste news, ma non è vero”. L’annuncio pone fine alle voci di corridoio, spazzate dal fratello del diretto interessato. Che ha smentito in modo secco e inequivocabile queste ipotesi. “Mio fratello ha tanta voglia di giocare ancora nel calcio che conta per qualche anno“. Almeno una decisione è stata presa: per Balotelli non è ancora tempo di last dance.