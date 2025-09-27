Chiesa, sciolte tutte le riserve | Così è deciso: giocherà in Champions League. C’è l’annuncio

Svolta nella stagione di Federico Chiesa. Le parti sono d’accordo, così è deciso: l’ex Juventus giocherà in Champions League.

L’avventura di Federico Chiesa al Liverpool è stata finora una vera montagna russa di emozioni e difficoltà, molti più bassi che alti per l’ex esterno della Juventus. Dopo aver lasciato i bianconeri, costretto in pratica ad andare via in quanto non rientrava nei piani dell’allora tecnico juventino, Tiago Motta, Chiesa ha faticato a ritagliarsi un ruolo da titolare.

Vuoi per i continui problemi fisici, vuoi per l’elevata concorrenza nel reparto offensivo dei Reds, vuoi anche per l’intensità propria della Premier che nulla ha a che vedere con quella della Serie A, Chiesa non si è mai acceso a Liverpool.

Slot gli ha permesso di prendersi la medaglia di chi trionfa nel campionato inglese, regalandogli spezzoni di partite, solo dopo che il Liverpool aveva vinto meritatamente la Premier. In estate sembrava dover andare via.

Alla fine nessuno lo ha preso, Chiesa ha preferito restare ad Anfield, nonostante l’esclusione dalla lista Champions, che aveva rappresentato il culmine di un altro periodo complicato, lasciandolo con il morale a terra e molti dubbi sul suo futuro ad Anfield Road.

Fino alla fine

La stagione era iniziata all’insegna delle riserve per il talento Azzurro, costretto nuovamente a mettersi in mostra nelle competizioni minori. Nonostante la delusione per la mancata partecipazione alla coppa più prestigiosa, Chiesa aveva risposto sul campo con prestazioni in crescita, soprattutto quesr’anno, dimostrando un’attitudine impeccabile e una rinnovata condizione fisica.

Il suo impegno non è passato inosservato, ma i paletti imposti dal regolamento UEFA sembravano insormontabili. I tifosi, che lo hanno sempre sostenuto, speravano in un colpo di scena che potesse riaprire le porte dell’Europa all’ex stella bianconera. Così è stato.

L’occasione da sfruttare

Arne Slot aveva più volte sottolineato come l’esclusione fosse stata una scelta puramente tecnica e di numeri, pur riconoscendo il valore e la professionalità del giocatore. L’attesa di una chance, seppur minima, si era trasformata in una tenue speranza.

E proprio quando il sogno sembrava definitivamente tramontato, il destino ha voluto mescolare nuovamente le carte, creando un inatteso spiraglio. Il brutto infortunio di Leoni all’esordio, quella rottura del legamento crociato che lo costringerà ai box per l’intera stagione, ha favorito il reintegro di Chiesa nella lista Champions. Alla luce del nuovo regolamento UEFA che consente la sostituzione di un infortunato di lungo corso, Arne Slot ha deciso di lanciare proprio Chiesa. Un’occasione da sfruttare per l’ex Nazionale Azzurro coi Reds, forse l’ultima ad Anfield Road.