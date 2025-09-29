Marotta chiude subito l’affare, senza aspettare giugno | Chivu dice sì, intesa trovata in un amen

Nessun indugio da parte della squadra mercato interista. Marotta non aspetta nemmeno giugno. E chiude l’affarone.

L’aria a Milano, sponda nerazzurra, è tornata elettrizzante, merito di una squadra che ha saputo infilare tre successi consecutivi tra campionato e Champions League, dopo che era stato messo tutto in discussione.

Già, la sconfitta casalinga contro l’Udinese, peggio ancora il derby d’Italia quasi vinto prima del ribaltone negli ultimi dieci minuti di gioco con quel clamoroso 4-3 a favore della Juventus che aveva messo in discussione Cristian Chivu, faceva presagire un futuro più nero che azzurro.

E invece no. L’Inter s’è rimessa sulla retta via, e il blitz di Cagliari è il classico terzo indizio che fa una prova: la strada intrapresa dall’Inter di Cristian Chivu è quella giusta, la solidità ritrovata. E l’entusiasmo tra i tifosi è tornato alle stelle.

I successi arrivati di recente hanno convinto la dirigenza nerazzurra ad accelerare i tempi su decisioni importanti. Così Beppe Marotta, presidente nerazzurro a capo della squadra mercato nerazzurro, non vuole lasciare nulla al caso e intende blindare i pilastri della rosa prima possibile.

Una strategia chiara

La filosofia è chiara: sfruttare il momento positivo e assicurarsi i giocatori che stanno garantendo prestazioni di alto livello. Il blitz in Sardegna, seppur sofferto, ha dato certezze. Così, ecco un tassello fondamentale del rinnovato assetto difensivo.

Arrivato in prestito negli ultimi giorni di mercato, Akanji ha mostrato tutte quelle qualità con le quali ha contribuito ai trionfi del Manchester City made in Pep Guardiola. L’impatto del centrale è stato immediato e al di sopra di ogni aspettativa. Una rapidità di adattamento che ha sorpreso tutti, compreso lo staff tecnico e dirigenziale.

Tempi anticipati

Marotta non vuole perdere tempo, ha capito che giocatore è Akanji e si è già mossa, senza attendere che scattino le clausole o che arrivi la prossima sessione estiva. L’obiettivo è trasformare il prestito in acquisto definitivo, chiudendo l’operazione con il Manchester City in un batter d’occhio.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Inter ha starebbe sul punto di trovare l’intesa totale per il riscatto di Akanji. Nonostante il prestito preveda un obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di particolari obiettivi, i nerazzurri sono pronti a bypassare tale condizione. La determinazione di Marotta è un segnale forte: Akanji sarà un giocatore interista a titolo definitivo ben prima della fine della stagione, a prescindere dal verificarsi delle condizioni inizialmente pattuite.