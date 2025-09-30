Oaktree impazzisce all’improvviso | 100 milioni a disposizione dell’Inter. I tifosi esultano di gioia

Magic moment nerazzurro: primo utile del suo bilancio, la continuità in campo. E ora Oaktree mette a disposizione 100 milioni.

Il magic moment nerazzurro non accenna a diminuire, e a Milano sponda Inter si respira un’aria di rinnovato entusiasmo. Cristian Chivu ha saputo archiviare con maestria e lavoro la sanguinosa sconfitta nel derby d’Italia contro i rivali bianconeri, dimostrando grande lucidità e capacità di reazione.

Non solo ha ritrovato la quadra tattica, ma ha anche inanellato una serie di risultati utili consecutivi, tra Serie A e Champions, che hanno in primis consolidato la sua posizione, poi la bontà del nuovo ciclo. E giocatori in rampa di lancio come Pio Esposito.

Un segnale forte e rassicurante per tutti i sostenitori interisti, proiettando la squadra verso traguardi ambiziosi. Le vittorie contro Sassuolo e Cagliari, intramezzate dal blitz ad Amsterdam contro l’Ajax, ha fatto tornare il buon umore. Non solo in campo.

Proprio in questi giorni, infatti, è stato approvato il primo bilancio utile della sua gestione, un risultato che non si vedeva da tempo a queste latitudini. Il Consiglio di Amministrazione nerazzurro ha infatti dato il via libera ai conti della scorsa stagione, evidenziando una crescita finanziaria notevole e inattesa.

Un futuro più stabile e promettente

Questo successo economico va di pari passo con i successi sportivi e getta le basi per un futuro più stabile e promettente. Le cifre approvate dal CDA sono impressionanti e testimoniano un vero e proprio boom economico

Grazie ai proventi derivanti dalla partecipazione alla Champions League, con annessa finale, e alla qualificazione al prossimo Mondiale per Club, il fatturato al lordo delle operazioni di calciomercato è schizzato a una cifra stratosferica: ben 567 milioni di euro.

Gli amministratori nel comunicato ufficiale hanno fatto notare anche “una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday”. L’aumento netto del valore della produzione, rispetto al 2023-24, è pari a 70 milioni. E non finisce qui.

La mossa di Oaktree

Dietro a questo successo finanziario c’è, ovviamente, la mano della proprietà Oaktree, che sembra aver deciso di premere l’acceleratore sugli investimenti. I rumors che hanno fatto impazzire i tifosi sui social riguarda la messa a disposizione di una cifra iperbolica per le casse nerazzurre, segnale di fiducia nel progetto e nella gestione attuale.

Si parla infatti di ben 100 milioni di euro pronti per essere iniettati, un tesoretto che ha subito fatto sognare i tifosi. La cifra approvata riguarda importanti investimenti nelle infrastrutture, compreso un progetto di sviluppo e ammodernamento da circa 100 milioni di euro dedicato ai centri di allenamento, ovvero Interello e la storica Pinetina. Una mossa che mira a garantire solidità e sviluppo a lungo termine, ponendo le basi per un ciclo vincente duraturo.