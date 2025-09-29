Paratici ha preso la sua decisione | Torna più battagliero di prima: accordo e firma

L’ex uomo mercato della Juventus, ha deciso dove continuerà la sua carriera. È più battaglierò di prima: accordo e firma.

L’ombra di Fabio Paratici ha sempre diviso il mondo Juventus, ma anche quello del calcio in generale. Un dirigente capace di un’ascesa fulminea da osservatore a Direttore Sportivo e poi Managing Director, contribuendo a costruire un ciclo leggendario, contraddistinto da nove scudetti di fila.

La sua parabola, però, ha conosciuto anche un traumatico declino. La sua partenza nel 2021 per il Tottenham, dove ha ricoperto il ruolo di Managing Director of Football, non ha placato le polemiche legate alle controverse operazioni di mercato e alle inchieste successive che lo hanno coinvolto.

Un personaggio sfaccettato, insomma, che non ha mai smesso di far parlare di sé nel panorama calcistico internazionale, anche quando in disparte. La lunga attesa per definire il suo futuro sembra ora essere giunta al termine, sancendo non solo una scelta professionale, ma anche una rivincita personale dopo mesi di incertezza legale e sportiva.

Nonostante le vicende giudiziarie lo abbiano allontanato dal campo operativo con una squalifica inizialmente pesante, Fabio Paratici è pronto a rimettersi in gioco, confermando la sua natura di uomo di calcio indomito e tenace.

Un ostacolo ormai superato

La sua determinazione a tornare in prima linea è il segnale che l’ex dirigente bianconero considera il capitolo delle controversie come un ostacolo ormai superato, da lasciarsi alle spalle per focalizzarsi solo sul futuro.

La decisione che ha preso non è un passo indietro, ma la conferma di un legame solido e di una fiducia mai venuta meno da parte della sua attuale società, il Tottenham Hotspur. Nonostante l’iniziale allontanamento in seguito alle sanzioni, i contatti tra Paratici e il club londinese non si sono mai interrotti completamente.

Dietro le quinte

La sua influenza nelle strategie di mercato degli Spurs è rimasta significativa, sebbene dietro le quinte. Questo accordo, che ora è diventato ufficiale, è il sigillo su un rapporto di stima e collaborazione che ha resistito anche alla tempesta mediatica e giudiziaria che lo ha travolto, dimostrando la sua centralità nei progetti della dirigenza inglese.

L’accordo raggiunto lo vede restare consulente del Tottenham Hotspur, un ruolo che gli permette di esercitare la sua vasta esperienza nel football management pur operando in un contesto più flessibile. Questa intesa è stata facilitata anche dalla risoluzione delle questioni legali in Italia. Fabio Paratici ha infatti accettato una pena detentiva sospesa. Questo patteggiamento è parte di un accordo transattivo più ampio che mira a liberarlo definitivamente dalla controversia finanziaria con la Juventus, ponendo fine a un periodo di incertezza che limitava pesantemente il suo raggio d’azione.