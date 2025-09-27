“Allenerò la Fiorentina” | Pioli ha le ore contate. Il nuovo allenatore si prepara ad arrivare

Il pessimo inizio di stagione da parte della Fiorentina potrebbe costare caro a Stefano Pioli. Il suo successore a quanto pare già c’è.

Tra il dire e il fare, c’è di mezzo il mare. O un Appennino dal momento che ci si trova a Firenze e dove c’è una squadra che, nonostante siano passate appena quattro giornate, si candida ad essere la grande delusione di questo scorcio di stagione.

Le aspettative erano ben altre, diametralmente opposte a chi si aspettava una Viola da piani alti della classifica di Serie A, e che invece si è resa protagonista in negativo. Commisso aveva investito pesantemente nella campagna acquisti estiva, portando a Firenze nomi di peso e di grande prospettiva per rinforzare ogni reparto.

A centrocampo è stato riscattato Fagioli ed è arrivato il quotato Sohm. L’attacco, addirittura, è stato impreziosito con un tridente di spessore: Moise Kean (che va considerato a tutti gli effetti un acquisto, viste le squadre che lo volevano, Edin Dzeko e Roberto Piccoli.

Nonostante tanti innesti di alto profilo e le grandi aspettative iniziali, Stefano Pioli non è ancora riuscito a trovare la giusta quadra. La squadra fatica terribilmente a esprimere un gioco convincente e, soprattutto, a portare a casa risultati utili in campionato.

Il ribaltone

Dopo la sconfitta in casa contro un Como capace di ribaltare in un amen una situazione di svantaggio, la classifica della Fiorentina piange, con un bottino di punti decisamente inferiore alle ambizioni dichiarate dalla proprietà e dalla stessa tifoseria.

Pioli sembra in confusione, incapace di dare una vera identità tattica al gruppo e di valorizzare il potenziale dei nuovi arrivati. Le sue scelte, in diverse occasioni, sono apparse poco chiare e hanno sollevato più di un dubbio tra gli addetti ai lavori.

L’ammissione

Nonostante la situazione precaria, la dirigenza viola ha voluto ancora una volta fare quadrato attorno al suo allenatore. Dalle dichiarazioni ufficiali rilasciate da figure apicali del club, emerge una totale e incondizionata fiducia nei confronti di Stefano Pioli e del suo staff tecnico. Tuttavia, nel mondo del calcio moderno, è risaputo che le rassicurazioni verbali contano relativamente poco di fronte alla cruda legge del campo. I risultati sportivi sono l’unico vero metro di giudizio.

Per questo Pioli è a rischio. Per questo si potrebbe cambiare. Le voci di un possibile esonero, inevitabilmente, fanno capolino a Firenze. “È una realtà calcistica importante che non sta vivendo una situazione felicissima, prima che smetta di allenare è una cosa a cui penso”. Parola e musica made in Luciano Spalletti, in una recente intervista a Mediasetsport. Bisogna aspettare che la squadra si esprima dando qualità ai suoi tifosi”. Chissà che non sarà proprio lui a correggere il tiro.