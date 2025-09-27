L’acquisto che non ti aspetti | Roma, ecco Gudmundsson: arriva in città

Albert Gudmundsson ha deciso. L’acquisto che non ti aspetti. Il centrocampista offensivo islandese in città.

Albert Gudmundsson in città. Il nazionale islandese, classe ’97, è un giocatore agile, rapido e dotato di un baricentro basso che lo rende un incubo per le difese avversarie. Abile nel controllo palla sia negli spazi stretti che in campo aperto, può ricoprire con successo sia il ruolo di seconda punta che di ala offensiva.

L’Italia è ormai il suo habitat naturale, la sua casa calcistica. La sua avventura nel campionato italiano è stata un esordio strepitoso con la maglia del Genoa. Con i Grifoni, Albert Gudmundsson è diventato rapidamente un idolo della tifoseria grazie a gol pesanti e a prestazioni ricche di fantasia e concretezza.

Che coppia con Mateo Retegui, Gudmundsson si è dimostrato prolifico sia in fase realizzativa che come assistman. Le sue doti tecniche e la sua duttilità lo hanno subito posto sotto i riflettori dei grandi club, attirando l’attenzione della Roma, che lo ha corteggiato a lungo in gran segreto.

Alla fine il passaggio alla Fiorentina, dove è arrivato in prestito, ha rappresentato una fase di crescita complessa. Il suo rendimento, pur con sprazzi di grande classe, è stato spesso a corrente alternata, anche a causa di problemi di natura extracalstica che ne hanno condizionato la serenità.

La stagione del riscatto

Nonostante ciò, il club viola ha esercitato il diritto di riscatto, credendo fermamente nelle sue potenzialità, segno della sua indiscutibile caratura internazionale. La Fiorentina e Pioli ha bisogno che s’accenda, la partenza non è stata delle migliori.

Ma la Fiorentina non ha intenzione di cambiare allenatore. Magari Gudmundsson ha in mente altro. Cosa? Continuare nelle sue transazioni per la compravendita di immobile. Chissà che non sia il suo nuovo lavoro principale una volta appese le fatidiche scarpette al chiodo.

Questione di shopping immobiliare

Sì, Gudmundsson è stato avvistato nel Capitale per un singolare shopping immobiliare che lo ha coinvolto il calciatore negli ultimi mesi. Tra queste transazioni, spicca l’acquisto di un lussuoso appartamento in zona Piazzale Garibaldi, un’area prestigiosa e centrale che offre una vista mozzafiato sulla Città Eterna.

Difficile che la Fiorentina se ne privi a cuor leggero, lo ha riscattato questa estate e crede nella sua esplosione. Ma se dovesse fallire a Firenze, Albert Gudmundsson potrebbe stabilirsi a Roma. D’altronde il club giallorosso lo ha già trattato prima del riscatto viola. E potrebbe prenderlo una volta per tutte. La casa, in fondo, ce l’ha.