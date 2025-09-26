Il Napoli non si ferma più | Manna trova l’accordo lampo: tutto fatto, intesa pluriennale

Un’altra trattativa chiusa da Manna su suggerimento di Antonio Conte. Napoli, trovato l’accordo: l’intesa è pluriennale.

Settimana agrodolce per il Napoli, unica capolista a punteggio pieno in Serie A. Le vittorie portano entusiasmo, ma non ci sono solo buone nuove per Antonio Conte. Un’infermeria super affollata non fa dormire sonni sereni all’allenatore dei campioni d’Italia.

L’incubo infortuni è tornato ad abbattersi su Alessandro Buongiorno. Ancora un problema agli adduttori per l’ex centrale del Torino, fermo ai box almeno fino a ottobre. Il dato più preoccupante è un altro.

Il Nazionale Azzurro ha saltato quasi il 45% delle partite, a causa di problemi fisici, da quando è arrivato all’ombra del Vesuvio. Non una percentuale di poco conto visto l’esborso di De Laurentiis per strapparlo a Cairo. I numeri cominciano a essere preoccupanti.

Buongiorno ha disputato 27 presenze su 46, una percentuale destinata ad aumentare nel futuro prossimo. Fortuna che la rosa quest’anno è profonda, ma soprattutto che Rrahamani sembra essersi messo alle spalle l’infortuna nell’ultima pausa per le nazionali.

Il nazionale kosovaro dovrebbe essere schierato dal primo minuto insieme al fido Juan Jesus per la partitissima del Meazza contro il Milan, in programma a San Siro domenica sera. Le cattive notizie per Conte, finiscono qui.

La forza del Napoli

Prima in classifica, nessuno come il Napoli anche a livello economico. Aurelio De Laurentiis per il momento non deve sottostare alle ferree leggi del mercato sostenibile. Perché? Perché non ha problemi di bilancio.

Questo vuol dire libertà di manovra al mercato, tempi tecnici diversi da tante big che devono prima vendere e poi comprare. Il Napoli di questi problemi non ne ha, e si muove per tempo pensando a un prossimo futuro.

Affare fatto

Matteo Politano si lega al Napoli fino al 2028. Mancava solo l’ufficialità dopo l’accordo trovato da Manna con l’entourage del Nazionale azzurro. Ora c’è anche quello. Un giocatore che fa la gioia di qualsiasi allenatore.

Matteo Politano emerge come un faro in questo intricato panorama. Nonostante i cambi in panchina e le filosofie di gioco spesso diametralmente opposte, l’esterno italiano è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, dimostrando una versatilità e una mentalità uniche nel suo genere. La sua permanenza al Napoli non è mai stata messa in discussione, a riprova della sua importanza tattica e della fiducia che gli allenatori ripongono in lui. Conte in primis.