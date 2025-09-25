“Nessuno scenario è precluso” | Colpo di scena Roma: Massara e l’acquisto per la prossima annata

Il direttore sportivo della Roma sorprende e conferma la trattativa per un acquisto in vista della prossima annata, tra lo stupore generale.

Mentre la Roma targata Gasperini continua a vincere di misura, anche in Europa League (2-1 a Nizza) con i gol di tutti tranne che gli attaccanti (che sia Dovbyk o Ferguson fa lo stesso), c’è chi lavora dietro le quinte per rinforzare la squadra giallorossa.

La sorpresa nel calcio a volte si manifesta nei luoghi meno attesi, e l’ultima mossa della Roma ne è la prova. Nonostante gli screzi di fine anno con Gian Piero Gasperini, Ricky Massara ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel muoversi con intelligenza sul mercato.

La sua capacità di leggere il gioco e anticipare le mosse degli avversari è ciò che lo ha sempre distinto. In questo senso, la sua figura si sta rivelando sempre più cruciale per le sorti della squadra capitolina.

Le tensioni tra Gasperini e Massara, emerse dopo alcune dichiarazioni del tecnico al termine della sessione estiva di mercato, avevano fatto temere perfino a una rottura. Le divergenze di vedute, principalmente sulla gestione della rosa e sulle strategie future, sembravano in forte discussione.

Cambio di programma

Eppure, Massara ha saputo mantenere la calma e ha continuato a lavorare nell’ombra, dimostrando una professionalità encomiabile e una dedizione totale al progetto. Così ecco il cambio di programma che non ti aspetti.

Le voci di un addio di Lorenzo Pellegrini da Roma erano esplose alla vigilia del debutto in Serie A di Gasperini sulla panchina giallorossa. Era stato proprio l’allenatore di Grugliasco a uscire allo scoperto, rivelando che la Roma non avrebbe rinnovato all’ex capitano, in scadenza di contratto.

Dietrofront?

Potrebbe non essere così. Chissà quanto c’entra il gol al derby (il quarto) da tre punti o la nuova verve mostrata da Pellegrini anche a Nizza. Chissà. Sta di fatto che proprio Massara apre nuovi orizzonti sull’esperienza dell’ex capitano giallorosso.

“Nessuno scenario è precluso” ha detto l’alto dirigente romanista nel pre-gara della trasfert giallorosso in terra francese. Frasi ben diverse rispetto a quelle di Gasperini nemmeno un mese fa, di tutt’altro tenore. Insomma il legame tra Pellegrini e la Roma non si è ancora spezzato. Resta ora da vedere come si evolverà la situazione e se il giocatore deciderà di rimanere: in questi casi, la storia insegna, la parola chiave è continuità di rendimento. Solo così Pellegrini resterà nella sua Roma.