Tudor non ci crede | Gli portano via un intoccabile: la Juventus non può farci nulla

Momento di impasse per la Juventus, sia in campo sia sul fronte mercato. Vengono a prendere un intoccabile, Tudor non ci crede.

Due indizi non fanno una prova, ma altrettanti pareggi di fila sono un alert. La Juventus sta vivendo un momento di impasse che riporta alla mente i problemi della gestione ante Tudor, quella di Tiago Motta che non riuscì a metterseli alle spalle, terminando anzitempo la sua esperienza alla Continassa.

Sia in Champions League contro il Dortmund (clamoroso 4-4) sia 1 Verona (1-1 contro l’Hellas) la Signora ha fatto due passi indietro, sembra di aver smarrito la sua iniziale brillantezza. È evidente che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe e il tecnico sembra non avere la soluzione.

Il gioco offensivo stenta a decollare, proprio come accade sotto la gestione Tiago Motta. E Vlahovic segna spesso, ma da subentrante, non così performante se messo in campo dal primo minuti. La manovra è lenta e prevedibile, gli attaccanti faticano a trovare la via del gol.

Nonostante il talento in rosa, primo tra tutti Yildiz, l’uomo in più di questo scorcio di stagione, la fase di creazione non produce occasioni concrete, lasciando spesso gli avversari a dominare a centrocampo.

Mancanza di idee

I tifosi bianconeri si chiedono come sia possibile che una squadra con un potenziale così elevato non riesca a esprimere un calcio più efficace e incisivo. La mancanza di idee e la scarsa aggressività stanno diventando un problema serio.

Un po’ come quello di Teun Koopmeiners, che non riesce proprio a ripetere le stagioni all’Atalanta, quando era l’arma in più di Gasperini. Un titolarissimo. La Signora è tornata a mostrare le stesse debolezze evidenziate nella passata stagione.

Non ci voleva

La dirigenza è consapevole che l’equilibrio della squadra è precario, e le recenti prestazioni hanno alzato un campanello d’allarme. La Juventus deve ritrovare l’identità che l’ha sempre contraddistinta e che sembra aver perso per strada. In questo momento di difficoltà, un’ombra si allunga sulla permanenza di uno dei pilastri della squadra.

Secondo le indiscrezioni di TeamTalk, infatti, Manchester United e Liverpool avrebbero messo gli occhi su Gleison Bremer, un intoccabile per Tudor Il difensore brasiliano, legato alla Juventus da un contratto fino al 2029, potrebbe essere tentato dalla Premier League. Un’offerta irrinunciabile, probabilmente in arrivo, sembra mettere la Juventus con le spalle al muro. Tutte le offerte di un certo livello vanno ascoltate, sperando che la volontà del giocatore sia una discriminante importante per la sua permanenza nella Torino bianconera.