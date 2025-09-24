Pronti a tutto per toglierlo all’Inter | 10 milioni e triennale da urlo: i tifosi tremano

Offerta da capogiro per un nerazzurro: pronti 10 milioni di euro e un triennale da urlo. Inter destabilizzata.

Si può discutere fino all’infinito se durante l’esperienza di Simone Inzaghi all’Inter, la Beneamata ha vinto meno del dovuto, visti il concentrato di talenti che hanno portato in nerazzurro la triade Marotta, Ausilio e Baccin.

Giocatori di spicco che hanno scelto di legarsi al club nerazzurro con contratti a lungo termine. Che hanno deciso di rinnovare, e sono rimasti, nonostante il divorzio di Simone Inzaghi dall’Inter, per certi versi sorprendenti.

Eppure, nonostante i rinnovi, l’allerta resta alta. Barella, Lautaro Martinez, Bastoni Dimarco e Dumfries, senza dimenticare Calhanoglu, sono solo alcuni dei big che, con le loro prestazioni, continuano a essere oggetto del desiderio dei più grandi club europei e, da qualche tempo, anche delle potenze economiche del Medio Oriente, pronte a sferrare attacchi clamorosi.

I tifosi possono dormire sonni tranquilli per quanto riguarda i giocatori, ma non per chi manovra il mercato. Negli ultimi mesi, una voce sempre più insistente ha fatto tremare la Pinetina, un’indiscrezione che ha preoccupato non poco i sostenitori nerazzurri.

Un pezzo da novanta

La minaccia, a quanto pare, era concreta e mirava a un pezzo da novanta. Il bersaglio era Piero Ausilio, il direttore sportivo nerazzurro, braccio destro di Beppe Marotta e uomo chiave nelle strategie di mercato dell’Inter.

Il suo lavoro, non è mai passato inosservato in quanto fondamentale nella costruzione di una squadra vincente. Abile anche nel mantenere in equilibrio i conti del club. Il legame con Marotta e la profonda conoscenza del calcio italiano lo hanno reso uno dei migliori dirigenti in circolazione, ma anche tra i più appetibili.

Botta e risposta

L’assalto c’è stato. A volere Piero Ausilio a tutti i costi, l’Al-Hilal: l’ambiziosa squadra saudita che ora è guidata proprio da Simone Inzaghi. L’allenatore paicentino, che ha lavorato con Ausilio all’Inter e ha stretto con lui un rapporto di fiducia e stima, lo voleva al suo fianco anche nella sua nuova avventura. La proposta, per far tremare i polsi, era a dir poco invitante: 10 milioni di euro a stagione, per un contratto triennale fino al 2028. Una cifra astronomica, che avrebbe fatto vacillare chiunque.

Per la gioia e il sollievo di tutti i tifosi dell’Inter, l’operazione è fallita. Nonostante l’offerta faraonica, Ausilio ha rifiutato, scegliendo di restare nella Milano nerazzurra, per continuare a lavorare al fianco di Marotta in un progetto che sta dando i suoi frutti. Una scelta di cuore, ma anche professionale, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi, consapevoli di aver evitato un addio che avrebbe avuto ripercussioni significative per l’Inter.