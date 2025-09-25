Last dance e arrivederci Inter | 30 milioni nelle casse nerazzurre. Tifosi in festa per l’acquistone

Marotta e Ausilio fanno felici Oaktree. In arrivo trenta milioni di euro nelle casse nerazzurre. I tifosi sognano l’acquistone.

Grandi manovre in casa Inter in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, guidato dalla sapiente coppia Marotta-Ausilio, si conferma un modello di gestione virtuosa, capace di coniugare successi sportivi e stabilità economica.

La strategia della squadra mercato nerazzurra si basa su un equilibrio meticoloso tra acquisti mirati e cessioni oculate. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la squadra mantenendo i conti in ordine, senza cedere alle sirene del “tutto e subito” che hanno messo in difficoltà altri club.

Questo approccio, che ha già portato frutti straordinari, ha conquistato la fiducia della piazza. Secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore, le casse dell’Inter potrebbero beneficiare di un versamento considerevole di circa 30 milioni di euro.

Questa cifra, che farebbe sognare l’acquisto di un top player, potrebbe invece essere il frutto di un’abile gestione dei contratti in scadenza. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle, pronti a salutare un grande innesto.

L’operazione intelligente

In realtà, l’atteso “acquistone” potrebbe non essere un nome altisonante, ma un’operazione di alleggerimento del monte ingaggi che potrebbe portare nelle casse nerazzurre circa 30 milioni di euro. Una cifra, frutto di una serie di operazioni strategiche, provenienti infatti da una mossa intelligente.

L’Inter darà il benservito almeno a sei nerazzurri, chi per un motivo chi per un altro, che non rientrano più nei piani a lungo termine di un club entrato nell’ottica di acquisti di talentini da lanciare, senza abbassare l’obiettivo degli ambiziosi traguardi, prerogativa della Beneamata.

Maxi operazione

La cifra, che ha acceso la fantasia dei tifosi, deriva dalla somma dei risparmi legati alla mancata riconferma di diversi giocatori a fine contratto. Non rinnoveranno i loro accordi ben cinque giocatori: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan. Gazzetta dello Sport ha fatto i conti in tasca all’Inter.

Il portiere elvetico guadagna 2,5 milioni netti, che sia Josep Martinez o un altro portiere, Sommer lascerà San Siro. De Vrij percepisce 3,8 milioni netti, Acerbi 1,5, Darmian 2,5, Mkhitaryan lo stesso di De Vrij. In teoria ci sarebbe un senso che diventerà a giugno un parametro zero. Paradossalmente l’unico che ha chance di restare è Raffaele Di Gennaro, l’attuale terzo portiere nerazzurro. Trenta milioni arriverebbero da questa maxi operazione, un signor tesoretto che l’Inter potrebbe anche decidere di utilizzare per dare l’assalto a un big, senza però che finisca come Lookman questa estate.