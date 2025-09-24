Ausilio manda uno scout a visionarlo | Marotta incontra la dirigenza: Inter, tutto fatto per il nuovo colpo

Grandi manovre in casa Inter. Ausilio e Marotta danno una bella sgasata alla trattativa: nerazzurri pronti a sparare un nuovo colpo.

Il binomio Piero Ausilio-Beppe Marotta, che diventa dinamico trio con Baccin, è sempre stato il vero motore dell’Inter. Il loro lavoro, silenzioso ma implacabile, ha saputo costruire nel tempo squadre nerazzurre vincenti, capaci di competere ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa.

Se l’Inter di Simone Inzaghi è stata in grado di conquistare scudetti, coppe e supercoppe. E se l’attuale Inter di Cristian Chivu vuole dimostrazione di essere altrettanto competitiva, il merito è in gran parte loro.

Un occhio attento ai talenti emergenti e una capacità innata di anticipare la concorrenza sono le chiavi del loro successo, e l’ultima mossa di mercato sembra confermare questa tendenza. La strategia dei due dirigenti nerazzurri è chiara.

Non puntare solo sui nomi altisonanti, ma anche e soprattutto sui giovani con un potenziale enorme. Una scelta oculata che permette di ringiovanire la rosa, di abbassare il monte ingaggi e di garantire alla squadra un futuro sostenibile.

L’ultima mossa di mercato

Una filosofia che si sposa perfettamente con le esigenze di una società che, pur non volendo rinunciare a vincere, deve anche guardare al bilancio. Ed è in questo contesto che si inserisce l’ultima, decisiva, mossa di mercato.

Il nome sul taccuino di Ausilio e Marotta è segnato da mesi, è quello di Elia Caprile. Il giovane portiere, di proprietà del Napoli ma in prestito al Cagliari, ha già dimostrato di avere le carte in regola per sfondare. È il profilo che ha in testa l’Inter per il post Sommer, in scadenza di contratto, con un rinnovo che non ci sarà mai.

Identikit perfetto

I suoi riflessi felini, la sua sicurezza tra i pali e la sua personalità lo rendono un profilo estremamente interessante per l’Inter. Un talento purissimo che, nonostante la giovane età, ha già accumulato esperienza in Serie A, facendosi notare dagli addetti ai lavori e guadagnandosi l’attenzione dei grandi club. Così l’Inter ha deciso di accelerare la trattativa.

Venerdì scorso Piero Ausilio ha mandato un suo fidato scout a Lecce proprio per visionare Caprile. E, ironia del destino, l’occasione giusta per dare una bella sgasata alla trattiva sarà nel prossimo turno di campionato. Nel prossimo turno di campionato c’è proprio Cagliari-Inter, quale occasione migliore per non provare a capire le intenzioni del portiere dei sardi? Il tandem Ausilio-Marotta non si farà sfuggire questa ghiotta opportunità.