Da panchinaro a indispensabile | Inter, ponti d’oro per trattenerlo. Esplode la tifoseria alla notizi

Il successo contro il Sassuolo riporta buon umore. Sugli scudi un panchinaro diventato indispensabile. L’Inter ora vuole blindarlo.

L’Inter rialza la testa. La vittoria per 2-1 contro il Sassuolo, seppur con qualche patema d’animo di troppo nel finale, non è stata solo una boccata d’ossigeno in campionato, ma la conferma che la squadra sta ritrovando la sua identità.

Dopo i due passi falsi con Udinese e Juventus, e soprattutto dopo il successo in Champions ad Amsterdam contro l’Ajax, i nerazzurri sembrano aver ritrovato la rotta, mettendo in mostra un calcio solido e convincente.

Il successo contro i neroverdi, però, non è solo una questione di punti in classifica. È stato il palcoscenico per l’esordio da applausi di Josep Martinez, un portiere di sicuro talento e dai margini di crescita elevatissimi.

Ma la vera sorpresa è arrivata dalla tifoseria nerazzurra, con l’ovazione per Pio Esposito. Il giovane attaccante, è già un idolo del popolo milanese, è un concentrato di tecnica, velocità e grinta, un mix che lo rende un potenziale campione.

Strappa applausi

La sua prestazione è stata da applausi, ogni volta che toccava un pallone Pio Esposito, il pubblico di fede nerazzurra s’infiammava, ma anche quando si muoveva senza pallone: seppur molto esigente, il pubblico del Meazza adora quei beniamini che danno l’anima in campo.

Tra le note positive di questa inversione di marcia da parte dell’Inter di Chivu c’è quella di Carlos Augusto. L’esterno brasiliano sta scalando le gerarchie grazie a prestazioni sempre più convincenti: Se con Simone Inzaghi giocava con il contagocce, con il nuovo allenatore ha trovato più spazio, cogliendo al volo l’occasione presentatagli su un piatto d’argento.

Non va da nessuna parte

Arrivato in sordina dal Monza, il laterale brasiliano si è imposto con il tempo, diventando da panchinaro, un elemento indispensabile per la squadra di Cristian Chivu. La sua duttilità, la sua corsa e la sua capacità di adattarsi a diversi moduli lo hanno reso un vero e proprio jolly. Se n’è accorto sia Marotta sia la squadra mercato nerazzurra.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, i vertici nerazzurri non avrebbero dubbi: l’intenzione è quella di blindare Carlos Augusto con un rinnovo di contratto e relativo adeguamento ben oltre il 2028, l’attuale data di scadenza. Una mossa non solo per premiare il suo rendimento, ma anche per proteggerlo da possibili assalti di altre squadre, che stanno pensando di strapparlo alla Beneamata.