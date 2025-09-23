Atalanta, altro che reintegro | Lookman ceduto per forza: come dire no a questa offerta

Il reintegro di Ademola Lookman è un fuoco di paglia. L’Atalanta lo cederà: impossibile rifiutare questa offerta per il nigeriano.

L’estate di Ademola Lookman è stata a dir poco turbolenta. L’attaccante nigeriano sembrava destinato a lasciare Bergamo, con l’Inter in prima fila per assicurarselo. Nonostante un accordo di massima tra il nigeriano e il club nerazzurro, l’Atalanta ha respinto ogni proposta, dimostrando una ferma volontà di non privarsi del suo talento, a meno di una determinata somma di denaro, più di 50 milioni di euro.

La situazione, tesa, è arrivata a un punto di rottura, con il rivoltoso Lookman messo addirittura fuori squadra dopo essersi presentato in ritiro solo alcuni giorno dopo l’inizio del pre-season, a sottolineare la posizione intransigente della società bergamasca.

La tensione, apparentemente, è rientrata. La pace tra Lookman e l’Atalanta è stata suggellata e il reintegro in rosa è avvenuto con l’obiettivo di ritrovare la serenità e puntare a una stagione da protagonisti.

Tuttavia, ciò che sembrava un accordo duraturo si sta rivelando un “fuoco di paglia“, un equilibrio precario destinato a crollare di fronte a una tentazione irresistibile, che l’Atalanta non può non prendere quantomeno in considerazione. Per tanti motivi.

Un fortissimo interessamento

I rumors, che stanno trovando sempre più spazio sulla stampa internazionale, parlano di un interessamento fortissimo da parte del Manchester City. Il club di Pep Guardiola, infatti, avrebbe messo gli occhi su Lookman e starebbe preparando un’offerta che difficilmente l’Atalanta potrebbe rifiutare.

Le cifre che circolano sono da capogiro, una proposta “da tre zeri”, tutto compreso, che trasformerebbe l’affare in un colpo di mercato clamoroso, sia per il nigeriano che per le casse del club orobico.

Una concreta possibilità

L’ipotesi di vederlo alla corte di Pep Guardiola non è più una fantasia, ma una concreta possibilità, come sottolinea fichajes.net. Il catalano, noto per la sua capacità di esaltare il talento dei suoi giocatori, vedrebbe in Lookman il profilo ideale per arricchire un reparto offensivo già stellare, garantendo gol, verticalità e dinamismo.

La versatilità e la capacità di incidere in zona gol dell’attaccante nigeriano lo renderebbero un tassello prezioso per il City, in cerca di un ulteriore rinforzo per competere su tutti i fronti. Non solo. Sgraverebbe la Dea di un peso proprio di chi sa di voler andare via prima della scadenza di un contratto, esistente fino al 2027. Di fronte a una proposta così massiccia, poi, non si tratterebbe più di una scelta tecnica o di cuore, ma di un’operazione economica che l’Atalanta non potrebbe ignorare, rendendo la cessione di Lookman quasi inevitabile, nonostante dopo quell’estate lì, dove qualcosa si è rotto. Reintegro o non reintegro. Altro che Inter.