Martinez gioia effimera | Il futuro dell’Inter non sei te: l’erede di Sommer ha un nome e un cognome

L’esordio in campionato di Josep Martinez col Sassuolo, un contentino. Non sarà lo spagnolo l’erede di Yann Sommer.

Un esordio stagionale in Serie A, una vittoria per 2-1 contro il Sassuolo e un’ottima prestazione. Josep Martínez ha contribuito al ritorno al successo dei nerazzurri che stoppano la mini serie negativa in Serie A, nata al fischio finale di Inter-Udinese 1-2 e al termine del pazzo 4-3 per la Juventus nel derby d’Italia.

Il giovane portiere dell’Inter ha avuto la sua chance. È stato utilizzato al posto di Yann Sommer e ha colto l’occasione, mostrando le sue qualità. Reattività tra i pali, buona gestione del pallone con i piedi e la personalità di chi non ha paura di guidare la difesa.

Quattro parate, un gol al passivo e il 77% di passaggi riusciti. Un biglietto da visita di tutto rispetto, che ha fatto ammiccare i tifosi nerazzurri. Ma la favola di Martínez, purtroppo, sembra destinata a rimanere un bellissimo episodio e non l’inizio di una storia d’amore a lungo termine.

Il motivo è semplice e di facile comprendonio: l’Inter ha un piano chiaro per il futuro della porta. E quel piano non include l’attuale vice di Sommer. Il portiere svizzero, arrivato in estate, ha un contratto in scadenza e non verrà rinnovato, questa l’unica certezza di oggi. Su chi sarà il suo erede, ci sono le indiscrezioni.

Il profilo giusto

L’intenzione dell’Inter è quella di affidare le chiavi della porta a un profilo giovane, ma già affermato e pronto a raccogliere un’eredità pesante. È qui che entrano in gioco altri nomi, diversi da quello di Josep Martinez.

L’Inter, infatti, starebbe già sondando il mercato degli estremi difensori e in cima alla lista dei desideri ci sono due profili che i nerazzurri seguono da tempo. Il primo è Elia Caprile, di proprietà del Napoli ma attualmente in forza al Cagliari. È un portiere moderno, con riflessi felini e un’abilità nel gioco con i piedi che lo rende un profilo giusto. Ma non tanto quanto un altro portiere.

Il sogno nel cassetto

Ma il vero obiettivo, il nome che l’Inter ha cerchiato in rosso sul taccuino, è quello di Marco Carnesecchi, l’attuale numero 1 dell’Atalanta. Il 25enne di Rimini ha tutte le caratteristiche per diventare il prossimo portiere dell’Inter.

È un portiere completo: sicuro nelle uscite, abile nelle parate e con un’esperienza internazionale maturata nelle giovanili della Nazionale. La sua freddezza e la sua calma glaciale sono doti che lo rendono un profilo di altissimo livello. Carnesecchi rappresenta l’investimento che l’Inter vuole fare per il futuro, per dare alla squadra un portiere che possa dare sicurezza per molti anni. Per questo, la gioia di Martínez è effimera.