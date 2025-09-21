L’Inter trema | Arrivano con una valigia piena di soldi: vogliono Pio Esposito a tutti i costi

Marotta chiamato a difendere il suo gioiellino: Pio Esposito oggetto del desiderio di molti, arrivano con una valigia pieni di soldi.

Al posto giusto, al momento giusto. Pio Esposito è tornato a casa e, dopo l’ottima stagione in prestito allo Spezia, l’idea era quella di farne un punto fermo della squadra del futuro, uno dei simboli di un’Inter che sta già gettando le basi per un nuovo ciclo vincente.

Il giovane attaccante, rientrato alla base in estate, non ha deluso le aspettative: con la sua grinta, il suo fiuto del gol e una maturità sorprendente per la sua età, si è imposto come una delle principali rivelazioni di questa prima parte di stagione, e pur giocando poco ha messo in mostra qualità tali da catturare l’attenzione di tanti club.

Il cartellino del giovane bomber sta lievitando, è ancora medio basso, ma proprio per questo stuzzica l’attenzione di squadre italiane ma anche estere. Le ottime prestazioni offerte sia nel Mondiale per Club sia nell’ultima sfida di Champions League ad Amsterdam contro l’Ajax hanno colpito.

Si parla di una valutazione di circa 25 milioni di euro. Una cifra destinata a salire: le grandi d’Europa, infatti, sono pronte a farsi avanti con una valigia piena di soldi per convincere l’Inter a cedere il suo gioiellino.

Una mossa da fare

Le voci su un imminente assalto non fanno dormire sonni tranquilli a Beppe Marotta, che adesso si ritrova di fronte a una mossa da fare, che non aveva per niente calcolato. Difendere il gioiello nerazzurro dall’assalto delle big.

Tra le squadre che si sono mosse con più convinzione, c’è già stato un primo assalto. Quello del Napoli. Antonio Conte, uno che il talento lo sa riconoscere, aveva dato il via libera all’operazione, convincendo prima Dela poi Manna a provarci.

Assalti frontali

Il Napoli era pronto a spendere una cifra importante per Pio Esposito, prima ancora di vederlo all’opera in quel di Amsterdam, dove nonostante non abbia segnato (doppietta di Thuram) ha mostrato dei numeri super interessanti. È stato il giocatore che ha macinato più chilometri di tutti i nerazzurri (11.679 chilometri per la precisione, Calhanoglu ha chiuso con 11.283, Bastoni con 10.762, tanto per fare qualche esempio).

E ancora: dozzine di sponde, manciate di duelli vinti, un paio di passaggi decisivi, un recupero importante. Insomma tanta roba. Conte ha dovuto ripiegare su Hojlund, l’Inter ha resistito una volta, chissà se riuscirà a tenersi il suo gioiello da i prossimi assalti frontali.