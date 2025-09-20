Un super campione in saldo | Marotta ci si fionda: altro che Lookman, ecco l’acquisto giusto

Beppe Marotta fiuta l’affarone di mercato: un super campione in saldo, assalto Inter, è molto meglio di Ademola Lookman.

L’estate appena trascorsa è stata segnata da un vero e proprio caso di mercato andato ben oltre il colpo inesploso di Ademola Lookman all’Inter. La squadra mercato nerazzurra si è incastrata con il nigeriano, bloccandosi.

A conti fatti una grande perdita di tempo, che ha influito sulle scelte collaterali di un’Inter, che si è dovuta accontentare di prendere a centrocampo Diouf, peraltro mai ancora utilizzato da Cristian Chivu.

Lookman avrebbe dato ben altra fisionomia all’Inter di Chivu. A lungo cercato e corteggiato, il Pallone d’Oro africano sembrava a un passo dal vestire la maglia nerazzurra di Milano. L’accordo con il giocatore era stato raggiunto da tempo, ma la trattativa si è arenata di fronte al muro eretto dall’Atalanta, che ha dichiarato il giocatore incedibile.

Non c’è stato niente da fare. La situazione ha creato una frizione tra il calciatore e la società bergamasca, tanto che Lookman è stato temporaneamente escluso dall’organico. Solo nella settimana della Champions, dopo la scoppola di Parigi, il nigeriano è tornato a disposizione di Ivan Juric.

All’attacco!

L’amaro epilogo, comunque, ha sorpreso un’Inter chiamato a cambiare strategia, per virare su centrocampista e difensori. Ma ora serve quel colpo in attacco per rilanciare le ambizioni della Beneamata, costretta a rincorrere Juventus e Napoli, ma dietro anche al Milan e alla Roma tra le big.

La pista Lookman sembra raffreddata, forse definitivamente tramontata, il nigeriano è tornato con la coda tra le gambe a Bergamo e rientrato da poco nel gruppo squadra atalanta, anche l’Inter guarda oltre, a caccia di un esterno offensivo in grado di esaltare il gioco di Chivu.

Profumo di saldi

Lo sguardo lungimirante di Beppe Marotta potrebbe fare nuovamente la differenza, soprattutto se quel “super campione” dovesse lasciare veramente Madrid, sponda Real. Sì perché il futuro del brasiliano è incerto. Per tanti motivi.

In primis non è un intoccabile nel gruppo squadra di Xabi Alonso, soprattutto quando tornerà a disposizione Bellingham, il reparto d’attacco sarà ancora più affollato. Come se non bastassero i problemi tattici, il Real Madrid e Rodrygo sono lontani dal trovare un accordo per il rinnovo di contratto che scade nel 2028. Il terzo indizio che fa una prova sarebbe il valore di mercato di Rodrygo, sceso intorno ai 70 milioni di euro. Una situazione da attenzionare per portare a casa l’affarone. Altro che Lookman, l’Inter è avanti a tutti nella corsa a Rodrygo.