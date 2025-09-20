Una rondine non fa primavera | Inter, un nerazzurro al capolinea: ormai è deciso

L’Inter torna a vincere in Europa, anche senza brillare. La rivincita del nerazzurro non basta: ormai la sua fine è segnata comunque.

Gioco spumeggiante e convinzione dei propri mezzi, arriveranno. Almeno lo sperano i tifosi nerazzurri, tornati a sorridere dopo il deludente inizio di campionato, con due sconfitte (di fila) in appena tre giornate di Serie A.

Non sarà stata la migliore Inter, ma ad Amsterdam contava soltanto vincere. Nella Liga Phase di Champions League i punti contano tantissimo, ma al di là del successo made in Thuram (doppietta all’Ajax), la Beneamata doveva ritrovarsi dopo lo choc derby d’Italia.

“Siamo stati gran parte della partita nella loro metà campo, abbiamo tolto il loro punto di forza, lasciarli davanti alla nostra area”. Così Cristian Chivu torna a sorridere. “Mi è piaciuta la meentalità, la personalità, voglia di fare bene e di riscattare il periodo negativo, che fa di tutto per mettersi in mostra. Questi ragazzi sono eccezionali”.

Sugli scudi Marcus Thuram, che quest’estate sarebbe potuto andare via. Per due motivi, in primis perché c’era una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, non eccessiva per i top team europei, e poi per quel like allo sfogo social di Calha contro Lautaro Martinez, che non poche frizioni aveva creato nel gruppo squadra nerazzurro.

Riscatto immediato

L’Inter dunque s’è riscattata, comincia nel migliore dei modi quella competizione che l’ha vista centrare due finali nelle ultime tre annate. Bene ovviamente Marcus Thuram. Bene anche chi non doveva neanche giocare.

Si è parlato molto dello stato di forma di Yann Sommer in questo inizio di stagione. Dopo Torino le critiche per la prestazione contro la Juventus erano piovute in ogni dove. C’era chi lo dava perfino in panchina, con quell’alternanza con Martinez sempre di dominio pubblico.

Futuro già scritto

Sommer è stato protagonista in terra olandese, una parata decisiva sullo 0-0 che avrebbe potuto cambiare le sorti della sfida ad Amsterdam. Ma una rondine non fa primavera di suo, figuriamoci in pieno autunno.

L’estremo difensore svizzero ha il futuro già scritto. Per Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi: Sommer è all’ultimo anno con l’Inter. Una storia praticamente chiusa: a fine stagione il contratto dell’ex Bayern Monaco scadrà, non ci sarà nessun rinnovo, l’elvetico saluterà i nerazzurri, non prima di essersi alternato con Martinez nella stagione in corsa. Così è deciso. Non resta che salutarsi nel migliore dei modi.