“Penso di far bene anche in Premier” | Dichiarazioni scioccanti: lascerà l’Inter. Tifosi senza parole

Un inizio di stagione che nessuno aveva messo in preventivo. Non solo il processo a Chivu, c’è chi è pronto a lasciare l’Inter.

L’inizio di stagione dell’Inter ha preso una piega che nessuno aveva previsto. Ok il passaggio da un ciclo super vincente, fatta eccezione per l’epilogo della passata stagione, che ha visto la fine dell’esperienza di Simone Inzaghi alla Pinetina.

OK tutte le difficoltà di un cambio di guida tecnica. Inevitabile pagare lo scotto, soprattutto se il nuovo allenatore è preparato e talentuoso ma non ha l’esperienza per guidare un gruppo squadra di una simile portata.

OK tutto, ma l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, accolto con un mix di speranza e curiosità, dopo poche giornate dall’inizio del campionato è già uno spunto di riflessione. Le due sconfitte di fila con Udinese e Juventus pesano come un macigno.

Le difficoltà sono evidenti. L’allenatore romeno, che ha ereditato una rosa forte e vincente dalla precedente gestione di Simone Inzaghi, non sembra ancora aver trovato la quadra. I problemi di coesione interna si notano e le scelte tattiche lasciano perplessi.

Incongruenze

Giocatori chiave sembrano essere finiti ai margini del progetto. Frattesi, uno per cui Marotta ha rifiutato tutte le proposte, non ha ancora debuttato in campionato, alimentando i dubbi sulla sua gestione.

E se il caso Frattesi preoccupa, ancor più misteriosi sono i destini di Luis Henrique e Diouf, due nuovi acquisti mai provati dall’allenatore romeno in questo scorcio di stagione. Il processo a Chivu è già in corso, e la sensazione è che l’Inter stia perdendo la sua identità di squadra unita e vincente, una vera e propria crisi che potrebbe portare a conseguenze ben più gravi.

La fine di un ciclo?

La colpa ovviamente non può essere solo di Chivu. La sensazione è che l’Inter sia a fine ciclo anche a livello di giocatori, tutti quelli che hanno appena rinnovato con la Beneamata, tra l’altro. Tra questi ce n’è uno in particolare. Come se la situazione in campo non fosse già abbastanza difficile, un’indiscrezione proveniente dalla Spagna getta benzina sul fuoco.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Marca, Denzel Dumfries, uno dei pilastri dell’Inter, sarebbe nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola. Ma a rendere la notizia ancora più esplosiva sono le dichiarazioni, che il quotidiano spagnolo attribuisce al terzino olandese. “Gioco in Serie A e mi trovo bene all’Inter, ma penso di poter fare bene anche in Premier League. Sarei sicuramente interessato”. Parole scioccanti quelle dell’olandese in questo momento della stagione. Parole che ovviamente non sono passate inosservate e hanno lasciato i tifosi senza… parole.