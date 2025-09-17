Neanche Marotta riesce a salvare questa Inter | Un (altro) acquisto che sembrava già fatto, salta

Non ne va bene una all’Inter di questo periodo. Marotta aveva puntato un papabile nerazzurro, ma l’affare salta: niente acquisto.

Sono bastate due sconfitte di fila, otto gol già al passivo per far crollare tutte le certezze di un’Inter appena entrata nell’era post Simone Inzaghi. Due sconfitte consecutive che non solo hanno minato le certezze in campo, ma hanno anche acceso i riflettori su Cristian Chivu.

Le ragioni della sua posizione traballante non sono solo tecniche; la squadra appare ora smarrita e senza mordente. Dalla bocca di nessun dirigente nerazzurro è uscita la parola “esonero” ma le indiscrezioni su un futuro in bilico del romeno, fanno un sacco di rumore.

A complicare ulteriormente il quadro, ci si mettono i soliti fantasmi del mercato. Quando tutto sembrava ormai fatto, un altro obiettivo sfuma, lasciando l’amaro in bocca. Un copione visto e rivisto in casa nerazzurra, ripensando a questa estate.

Ademola Lookman, prima, Manu Koné, dopo, erano stati adocchiati, trattati, sognati, dalla squadra di mercato dell’Inter, ma nemmeno il mago che ha reso grande la Beneamata con i suoi colpi, sembra non riuscire più a tappare le falle.

Un altro obiettivo mancato

Beppe Marotta, infatti, aveva messo nel mirino un nome di spessore per rinforzare la difesa, un acquisto a parametro zero, da sempre marchio di fabbrica del presidente nerazzurro. Che avrebbe potuto segnare la differenza.

Un affare che, come una doccia gelata, è improvvisamente saltato. Le indiscrezioni, riportate da Sportmediaset, svelano il motivo di questo ennesimo fallimento: tutta colpa stavolta del Bayern, alla stregua di Atalanta e Roma, quelle che hanno impedito all’Inter di prendere Lookman o Konè.

C’è chi corre ai ripari

I campioni di Germania, infatti, venuti a conoscenza dell’interesse dell’Inter, hanno accelerato le trattative per il rinnovo di Dayot Upamecano, il cui contratto è in scadenza. Una vera e propria sgasata da parte dei tedeschi. Il difensore francese, che i nerazzurri speravano di portare a Milano a parametro zero, è un vero e proprio muro in campo.

Nato nel 1998, Upamecano è un centrale possente fisicamente (186 cm per 90 kg), dotato di una notevole velocità e di un’ottima visione di gioco. Ha iniziato la sua carriera in Francia, per poi esplodere definitivamente in Germania con la maglia del Red Bull Lipsia, per poi approdare al Bayern Monaco, dove si è affermato come uno dei migliori difensori a livello europeo. Per lui, purtroppo per l’Inter, la storia d’amore con il club bavarese è destinata a continuare. Si parla di un rinnovo vicino, e di un altro rinforzo troppo lontano per l’Inter.