Inter, processo a Chivu | Si è stancata anche Oaktree. Ecco cosa sta succedendo

La sconfitta di Torino contro la Juventus ha aperto il processo a Cristian Chivu, troppo acerbo per questa Inter. Si è stancata anche Oaktree.

L’aria a Milano si fa sempre più pesante per l’Inter. La sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus non è stata solo un passo falso in classifica, ma ha anche innescato una vera e propria crisi interna, se non fosse che è il secondo stop di fila.

Al centro del ciclone ci è finito l’allenatore, come sempre accade in queste circostanze anche se sarebbe follia addossare tutte le colpe a Cristian Chivu, che ha comunque ereditato una squadra che soltanto a marzo era in corsa per qualsiasi obiettivo, prima di perderli tutti.

Ma i tre punti in classifica, quel già pesante -6 da Napoli e Juventus, una difesa che imbarca acqua da tutte le parti, l’allenatore romeno sembra non riuscire a trovare una quadra per la squadra, finendo anche lui nel calderone delle critiche.

L’eredità di Simone Inzaghi, che aveva lasciato un’Inter comunque vincente, si sta rivelando un fardello troppo pesante per l’ex difensore nerazzurro. I problemi non sono solo nel reparto arretrato, che al momento è un vero e proprio “colabrodo”, ma si estendono a tutto l’assetto tattico.

Questione di mentalità

La squadra appare disorganizzata, priva di quell’equilibrio che ha contraddistinto le ultime stagioni e che le ha permesso di raggiungere traguardi importanti. Ma soprattutto senza quella mentalità vincente che contraddistingue chi sa gestire i momenti topici della stagione.

L’entusiasmo iniziale per la scelta di un allenatore giovane e “di casa”, la permanenza di tutti i big, sembra essersi già spento, lasciando spazio a dubbi e malumori tra i tifosi e, soprattutto, ai piani alti della società.

Di male in peggio

A complicare ulteriormente il quadro, arrivano indiscrezioni che gettano un’ombra ancora più lunga sul futuro della società. Stando a quanto riportato dal Sole 24 Ore, Oaktree, il fondo proprietario dell’Inter, sarebbe pronto a considerare offerte per la vendita del club.

Si parla di una cifra non inferiore a 1,5 miliardi di euro, un segnale chiaro che la pazienza del fondo americano, già messa alla prova da anni di gestione, sembra essere arrivata al limite. La notizia ha l’effetto di un terremoto, svelando un retroscena che va ben oltre i risultati del campo e che potrebbe ridisegnare completamente il futuro nerazzurro. Alt, calma. Lo stesso sole 24 Ore ha puntualizzato che il processo di vendita si preannuncia complesso e ricco di ostacoli. Meglio pensare a come risolvere una criticità impellente, quella di campo.