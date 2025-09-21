Marotta sfida Tare | L’Inter e un derby di mercato da vincere a tutti i costi. La mossa nerazzurra

Intrecci di mercato portano Inter e Milan a duellare per lo stesso giocatore. Marotta sfida Tare ed è pronto a vincere il derby della Madonnina.

Non è la prima volta, e non sarà mai l’ultima. Il calcio italiano, si sa, è fatto di rivalità e duelli infiniti. Ma quando i confini del campo si allargano al mercato, le sfide tra Inter e Milan si trasformano in un’autentica battaglia a suon di offerte e trattative.

Non è raro, infatti, che le due ambiziose milanesi si ritrovino a contendere lo stesso giocatore, in una sorta di derby che non conosce tregua. Sono tanti gli esempi recenti che testimoniano questa accesa rivalità. Basti pensare al caso di Piotr Zieliński, che dopo una lunga e complessa trattativa ha scelto l’Inter, ma il Milan ci ha provato.

Stessa sorte per Mehdi Taremi, un attaccante che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi, sia rossoneri che nerazzurri, ma anche Marcus Thuram, che ha fatto penare il Milan prima di scegliere l’Inter, tra lo stupore generale dei media.

Anche il Milan ha vinto i derby di mercato, riuscendo a strappare obiettivi Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, entrambi accostati anche ai cugini nerazzurri. Questi incroci, insomma, sono all’ordine del giorno e alimentano la tensione di un derby che si gioca ben oltre i 90 minuti.

Marotta vs Tare

Così Marotta e Tare si sfidano per la prima volta al mercato, per un nuovo derby che comincia prima ancora di scendere in campo. Il nuovo capitolo di questa infinita saga riguarda un portiere in grande ascesa, seguito sia dall’Inter che dal Milan.

Si chiama Elia Caprile, giovane portiere veronese, classe 2001, è l’ultimo grande obiettivo di mercato di Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro lo ha individuato come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Yann Sommer, che a 37 anni si avvia verso la fase finale della sua carriera, ed è oltretutto in scadenza. Il problema è che anche il Milan ha messo gli occhi su di lui.

Il guanto di sfida

Elia Caprile, attualmente in forza al Cagliari ma di proprietà del Napoli, si è messo in grande mostra in questa stagione di Serie A. È un portiere dalle grandi doti atletiche, molto reattivo tra i pali e dotato di un’ottima presa. Ma la sua caratteristica principale è la personalità.

Nonostante la giovane età, dimostra una grande sicurezza nelle uscite e nella gestione della difesa. È un portiere moderno, che sa usare bene i piedi e impostare l’azione dal basso, un requisito ormai fondamentale nel calcio di oggi. La sfida è lanciata, dunque, e Marotta è pronto a mettere in atto la sua mossa vincente per strappare Caprile a Milan.